Le Redmi Note 13 256 Go est à prix mini pendant les soldes d’hiver

Le Redmi Note 13 est l'un des meilleurs smartphones en 2026 disponibles à moins de 150 €. Pour les soldes d'hiver, la version 256 Go du smartphone Xiaomi voit son prix chuter un peu plus. Si vous disposez d'un petit budget, mais cherchez un smartphone suffisamment performant pour un usage fluide au quotidien, cette offre est pour vous.

Les soldes d'hiver battent leur plein en ce moment. Auchan ne reste pas en marge de cette grande messe des bons plans. Dans le rayon des smartphones, le Redmi Note 13 4G, dans sa version 256 Go est à un prix très intéressant. Alors qu'il coûtait 250 € sa sortie, ce modèle est affiché à seulement 135,99 € avec possibilité de le retirer en magasin sous 1h. Il est donc quasiment à moitié prix, tout en conservant les atouts qui ont fait et qui continent de faire sa popularité.

Le Redmi Note 13 est un smartphone pas cher qui saura combler les attentes de ceux qui recherchent un modèle d'entrée de gamme, voire de milieu de gamme confortable pour les usages courants du quotidien. L'offre est d'autant plus intéressante qu'elle porte sur la version disposant de 256 Go de stockage interne. C'est suffisant pour la plupart des gens. Vous pourrez y stocker une grande quantité de photos et de données personnelles.

L'autre bonne nouvelle, c'est que le Redmi Note 13 dispose d'un emplacement pour carte microSD, avec la possibilité d'ajouter jusqu'à 1 To de stockage supplémentaire.

Redmi Note 13 : prix mini chez Auchan, pour un smartphone équilibré

Sous le capot, on retrouve un SoC Snapdragon 685, épaulé par 8 Go de mémoire vive. C'est une combinaison typique d'un smartphone qui se positionne à l'entrée du segment milieu de gamme. Pour moins de 140 €, le Redmi Note 13 offre un bon rapport qualité-prix séduisant.

La partie photo repose sur un triple capteur à l'arrière : un module principal de 108 MP, un capteur ultra grand-angle de 8 MP, ainsi qu'un macro de 2 MP pour les prises rapprochées. À l'avant, on retrouve un module selfie de 20 MP. La configuration photo est polyvalente pour la gamme, avec un rendu de bonne facture.

Enfin, le Redmi Note 13 dispose d'un écran AMOLED de 6,67 pouces, avec une bonne luminosité et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sa batterie de 5 000 mAh offre une bonne autonomie et elle est compatible avec une charge rapide de 33W.