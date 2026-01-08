Le prix du Redmi Note 14 s’effondre à l’occasion des soldes d’hiver, vite !

Le Redmi Note 14, dans ses versions 4G et 5G, est en promotion pendant les soldes d'hiver. Le modèle star du segment de l'entrée de gamme voit son prix chuter un peu plus, malgré un excellent rapport qualité-prix à la base.

La nouvelle année démarre avec une avalanche de bons plans. Le Redmi Note 14 n'échappe pas aux promotions en cours. Le smartphone Xiaomi bénéficie d'une réduction intéressante dans ses deux versions (4G et 5G). La première, dans sa mouture avec 256 Go de stockage interne est en effet affichée à 179 € au lieu de 249 € chez Boulanger.

Pour seulement 20 € de plus, vous pouvez vous offrir la version 5G du Redmi Note 14, toujours avec 256 Go de stockage interne. Elle est en effet à 199 € au lieu de 303 €, soit une réduction de 34%.

Redmi Note 14 : un rapport qualité-prix percutant

Le Redmi Note 14 est un excellent smartphone pour ceux qui disposent d'un petit budget, mais qui souhaitent s'offrir un smartphone confortable pour les usages de tous les jours. La version 4G dispose d'une puce Helio G99-Ultra de Mediatek. La version 5G s'appuie sur un Dimensity 7025-Ultra, un peu plus véloce.

Les deux SoC sont ici associés à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le Redmi Note 14 dispose d'un écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. C'est un écran de bonne facture, avec une luminosité maximale de 2 100 nits.

La partie photo du Redmi Note 14 repose sur trois capteurs à l'arrière : un module principal de 108 MP, un ultra grand-angle de 8 MP et un capteur macro de 2 MP pour les prises rapprochées. C'est une configuration classique dans cette gamme : suffisante pour des prises correctes, surtout dans les bonnes conditions d'éclairage.

Enfin, la batterie diffère légèrement selon que vous choisissiez le Redmi Note 14 4G ou 5G. Leurs capacités respectives sont de 5 110 mAh et 5 500 mAh respectivement, avec une puissance de charge de 33W et de 45W.