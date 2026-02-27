Les derniers pilotes Nvidia sont bugués, désinstallez-les tout de suite

Si vous avez installé les derniers pilotes de votre carte graphique Nvidia, ils peuvent être dangereux pour le composant. Vous devez revenir aux précédents sans attendre que la firme règle le problème.

Mettre à jour les pilotes de sa carte graphique, c'est nécessaire. Le principal intérêt est la prise en charge des jeux vidéo les plus récents. Que ce soit chez Nvidia ou AMD, il existe un logiciel permettant d'ajuster manuellement ou automatiquement divers paramètres graphiques. Ils viennent selon les cas supplanter ceux que l'on peut modifier dans le menu du jeu. Mais pour cela, il faut donc que les pilotes du composant le permettent.

Et comme avec tout ce qui touche à l'informatique logicielle, des bugs peuvent survenir. Nvidia a récemment déployé les pilotes 595.59 pour les RTX 3000, 4000 et 5000. Ce sont eux qui ajoutent le support de Resident Evil Requiem sorti le 27 février 206. Très vite, des joueurs constatent un problème de taille et en font part sur les forums de Nvidia, entre autres. Une fois le driver installé, seul un ventilateur est reconnu sur la carte graphique et il est donc seul à fonctionner.

Attention si vous avez installé les derniers pilotes pour carte graphique Nvidia

Quand on connait les températures que peuvent atteindre une carte graphique, on se doute qu'un seul ventilateur sur deux ou trois ne va pas suffire à la refroidir. Il y a donc une réelle possibilité d'endommager le composant. Nvidia a déjà retiré la mise à jour et il est actuellement impossible de télécharger les pilotes incriminés. En revanche, celles et ceux qui l'ont déjà fait sont invités à revenir à la version précédente.

Lire aussi – Nvidia déploie une mise à jour d’urgence pour corriger un bug de son application

Trois possibilités pour cela. La première est d'ouvrir l'application Nvidia puis de vous rendre dans le menu Pilotes et de cliquer sur les 3 points. La deuxième est un peu plus fastidieuse. Allez dans le Gestionnaire de périphériques de Windows, déroulez la liste des Cartes graphiques et double-cliquez sur la vôtre. Passez sur l'onglet Pilote et cliquez sur Restaurer le pilote. Enfin, si ce bouton est grisé, désinstallez manuellement le pilote et téléchargez le précédent depuis le site de Nvidia. Il est numéroté 591.86.