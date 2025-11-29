Redmi Note 14 Pro 5G : le Black Friday fait chuter son prix à un niveau record !

Le Redmi Note 14 Pro 5G est à un très bon prix à l'occasion du Black Friday. Pour moins de 200 €, vous pouvez vous offrir cet excellent smartphone milieu de gamme qui profite d'une réduction de plus de 50%.

Je profite de ce bon plan

Si vous disposez d'un budget limité et que vous recherchez un smartphone performant, le Redmi Note 14 Pro 5G s'impose comme l'un des modèles phares de sa catégorie. Dans le cadre du Black Friday, AliExpress le propose pour moins de la moitié de son prix de référence.

La version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage est ainsi à moins de 200 € sachant qu'elle a été lancée cette année à 453 €. Vous pouvez en effet l'avoir en ce moment à 196 € seulement, ce qui correspond à une réduction de 57%. Vos réalisez ainsi une économie de 257 €.

Redmi Note 14 Pro 5G : bonnes performances, petit prix

Ce modèle se place dans la catégorie des smartphones milieu de gamme qui offrent une belle expérience. Avec sa puce Dimensity 7300 Ultra gravée en 4 mm, le Redmi Note 14 Pro 5G qui assure de belles performances pour toutes les tâches du quotidien et est même assez puissant pour joueur dans des conditions raisonnables. Le modèle en promo est d'autant plus puissant qu'il dispose de 12 Go de mémoire vive.

Le Redmi Note 14 Pro 5G dispose par ailleurs d'un excellent écran AMOLED de 6,67 pouces (2712 x 1220 px), avec un taux de rafraichissement de 120 Hz et un pic de luminosité de 3000 nits.

La partie photo quant à elle s'appuie sur 3 caméras à l'arrière : un module principal de 200 MP, un ultra grand-angle de 8 MP et un macro de 2 MP pour les prises rapprochées. L'ensemble assure des prestations honorables.

Je profite de ce bon plan

Et enfin, le Redmi Note 14 5G embarque une batterie de 5110 mAh compatible avec une charge rapide de 45W. Il faut moins d'une heure en tout pour le charger intégralement. Le smartphone est également résistant à l'eau et à la poussière (indice IP68).