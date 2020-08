Realme X3 Pro : bientôt une version boostée du X3 avec écran Amoled 120 Hz ?

Un leaker chinois affirme sur les réseaux sociaux que Realme s’apprête à annoncer un nouveau modèle haut de gamme dans la série X3. Il s’agirait du Realme X3 Pro, version améliorée du Realme X3 annoncé en juin. Comme ce dernier, le X3 Pro profiterait d’un écran 120 Hz fourni par Samsung.

Ces derniers mois, la marque Realme a été particulièrement active. Nous avons présenté dans nos colonnes plusieurs smartphones répartis sur différents segments de marché de la téléphonie. Du Realme C3 en entrée de gamme jusqu’au Realme X50 Pro 5G sur le haut de gamme, en passant par le Realme 6, le Realme 6 Pro ou encore le Realme X50m. Tous profitent de fiches techniques élevées en comparaison du prix de vente annoncé. Un rapport qualité-prix agressif est justement l’une des caractéristiques de la marque.

En juin, Realme a démarré une nouvelle série appelée X3, pour faire suite à la série X2. Nous connaissons déjà le Realme X3 et le Realme X3 Superzoom. Ce sont deux téléphones dotés d’un Snapdragon 855+, d’un quadruple capteur photo et d’un double capteur selfie, d’une batterie de 4200 mAh, d’un écran IPS de 6,6 pouces avec taux de rafraichissement à 120 Hz, de 6 à 12 Go de RAM et de 128 à 256 Go de stockage selon les versions. Comme toujours le prix est assez agressif, puisque le X3, par exemple, est proposé à partir de 300 euros environ.

Une version Pro pour accompagner les deux X3 ?

Et ce n’est pas fini. Un leaker chinois plutôt reconnu a publié un message sur Weibo affirmant qu’un autre smartphone devrait bientôt arriver dans la gamme X de Realme. Il ne précise pas nom, mais tout porte à croire qu’il devrait s’agir du Realme X3 Pro, successeur du Realme X2 Pro. Ce serait ce téléphone que vous pouvez découvrir sur la photo qui accompagne cet article.

Dans le message qui accompagne cette image, le leaker explique que le prochain modèle haut de gamme de Realme serait équipé d’un écran Samsung doté d’un taux de rafraichissement à 120 Hz. Pas de taux variable dynamiquement ici comme le Galaxy Note 20 Ultra, mais un taux qu’il est possible de modifier manuellement, comme pour le Galaxy S20, par exemple. Le Realme X3 Pro profiterait donc d’un écran AMOLED, ce qui le distinguera de la version de base.

Malheureusement, aucun autre détail de la fiche technique n’a été dévoilé. Nous espérons évidemment que, pour cette version Pro, Realme choisira une plate-forme plus actuelle pour animer son smartphone, même si le Snapdragon 855+ est encore considéré comme un chipset très performant. Mais il n’est pas nativement compatible 5G. Et il est surclassé par le Snapdragon 865.

