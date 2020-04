Realme X50m : voici le prix et la fiche technique du smartphone 5G le moins cher du moment

Realme a présenté un nouveau smartphone en Chine. Il s’agit du Realme X50m 5G, un smartphone décliné du X50 5G déjà officialisé en fin d’année dernière. Reprenant avec exactitude le design, l’écran, le processeur et la batterie du modèle de base, le Realme X50m 5G voit quelques détails de son équipement photographique allégés.

Realme multiplie les lancements ces derniers mois. Après son flagship le X50 Pro 5G en février, les Realme 6 et 6 Pro début mars et les Realme 6i et C3 quelques jours plus tard, voici le Realme X50m 5G. Avec un petit « m » qui veut dire « moins bien équipé ». Car, le Realme X50m 5G est une déclinaison du Realme X50 5G sorti en novembre dernier. Et nous allons détailler ici quelles sont les différences.

Le Realme X50m 5G est un smartphone très abordable. Il sera vendu en Chine à partir du 29 avril prochain au prix de 1999 yuans. Soit 262 euros environ. Pour ce prix, vous disposez d’une fiche technique milieu de gamme relativement complète et, surtout, un modem 5G. Il pourrait bien s’agir du smartphone 5G le moins cher du marché.

Fiche technique milieu de gamme

Outre cette connectivité, à quoi avez-vous le droit pour 2000 yuans ? Comme nous le précisions précédemment, le Realme X50m 5G reprend en très grande partie la fiche technique de son prédécesseur. Cela inclut l’écran, une dalle Full HD+ de 6,7 pouces avec rafraichissement 120 Hz. Pas de lecteur d’empreinte digitale dans cet écran, puisque la dalle est LCD. Le capteur biométrique est placé sur la tranche, comme sur le X50.

Le chipset est aussi repris : un Snapdragon 765G, pour apporter la connectivité 5G. Il est accompagné de 6 ou 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage sans extension. Comptez 300 yuans entre les deux versions. La batterie est un modèle 4200 mAh, comme sur le X50. Elle est compatible charge rapide 30 watts.

Côté photo, le X50m dispose de 6 capteurs photo, 4 à l’arrière et 2 à l’avant, comme le X50. Le capteur macro 2 mégapixels et le capteur 8 mégapixels avec objectif grand-angle sont repris. Le capteur principal est ici un modèle 48 mégapixels (et non 64 Mpx). Et le capteur 12 mégapixels avec téléobjectifs est supprimé. Son emplacement est repris par un capteur 2 mégapixels dédié au calcul des profondeurs. À l’avant, le capteur selfie 16 mégapixels est repris. Il lui est adjoint un second capteur, comme dans le X50. Il s’agit ici d’un modèle 2 mégapixels, pour offrir des bokeh aux autoportraits. Android 10 donne vie à l’ensemble.