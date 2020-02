Realme X50 Pro 5G officiel : S865, 12 Go RAM, 5G… une fiche technique énorme à moins de 600 €

Realme vient de dévoiler son X50 Pro 5G : le smartphone embarque une grosse fiche technique à base de Snapdragon 865, stockage UFS 3.0 et connectivité 5G, le tout avec un écran 90 Hz, une recharge SuperDart incroyablement rapide, et un quadruple capteur photo 64 Mpx. Le tout pour moins de 600 € à en croire les prix en Inde.

Realme vient enfin de dévoiler le X50 Pro 5G. Un smartphone sous Android 10 (avec surcouche Realme UI 1.0) qui embarque, vous allez le voir, une très grosse fiche technique :

Realme X50 Pro 5G Dimensions 158.96 x 74.24 x 9.36 mm Poids 207 grammes Ecran 6.44 ”2400x1080 FHD +, 90Hz Ultra Smooth Display (Gorilla Glass 5, digitizer tactile 180 Hz) Chipset Qualcomm Snapdragon 865 5G (7nm) OS Android 10 + Realme UI 1.0 RAM 6GB / 8GB / 12GB LPDDR5 Quad-channel Stockage 128GB / 256GB UFS 3.0 + Turbo write + HPB microSD Non Capteur principal 64 MP, f/1.8, 26mm (grand angle), 1/1.72", 0.8µm

12 MP, f/2.5, 54mm (telephoto), zoom optique 2x

8 MP, f/2.3, 13mm (ultra grand angle), 1/4.0", 1.12µm

2 MP N&B, f/2.4, (profondeur)

Vidéo : [email protected], [email protected]/60fps; gyro-EIS Capteur secondaire 32 MP, f/2.5, 26mm (grand angle), 1/2.8", 0.8µm

8 MP, f/2.2, 17mm (ultra grand angle), 1/4.0", 1.12µm

Vidéo : [email protected], gyro-EIS Batterie 4200 mAh (SuperDart Flash Charge 65 W, 0 - 100% en 35 minutes) 5G Oui Biométrie Scanner d’empreinte sous l'écran Résistance à l'eau n.c.

On retrouve un Snapdragon 865, le puce la plus puissante actuellement disponible chez Qualcomm, refroidie avec un innovant système de caloducs à évaporation. Ce processeur est associé à jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5, et 128 ou 256 Go de stockage interne UFS 3.0 qui crient « vitesse ! ». Ce stockage est d’ailleurs doté des technologies Turbo Write et HPB qui lui permettent d’atteindre des vitesses d’écritures séquentielles entre 730 et 760 Mo/s et une vitesse de 1700-1900 Mo/s en lecture.

L’écran est une dalle 6,44″ AMOLED 90 Hz fabriquée par Samsung. La dalle est recouverte d’un digitizer tactile 180 Hz pour rendre l’expérience utilisateur particulièrement réactive, surtout lors de sessions de jeu. L’écran propose un facteur de forme 20:9 le tout avec une définition FHD+ 2400 x 1080p. Le dispositif affiche 100% de l’espace colorimétrique DCI-P3 et 105% de la plage NTSC, avec une luminosité maximale de 1000 nits. Il est compatible avec HDR10+.

Une recharge rapide vraiment très rapide

Le capteur photo principal est un ensemble de 4 modules. Le premier est un Samsung ISOCELL GW1 64 Mpx utilisé avec une lentille téléphoto capable d’un zoom hybride 20x. Il y a également un capteur 12 Mpx, et un capteur 8 Mpx ultra-grand angle. L’ensemble est complété par un capteur noir et blanc de 2 Mpx servant à tracer une carte de profondeur de champ pour renforcer la précision des effets computationnels comme l’effet Bokeh.

Le smartphone est également doté de la 5G et du WiFi 6. Mais également d’une batterie 4200 mAh qui, associée à un nouveau système de charge rapide 65W (SuperDart Charge) peut se recharger intégralement en à peine 35 minutes (on parle bien de 100% !). 20 minutes suffisent à atteindre 60% de batterie. Et même lorsque vous jouez, le smartphone se recharge vite – 30 minutes sur le chargeur SuperDart vous donnent alors 57%.

Pour auttant le smartphone prend aussi en charge d’autres technologies de recharge rapide. Il peut prendre en charge le standard QC/PD 18W ainsi que le VOOC 4.0 30 W. Le capteur d'empreintes est intégré sous l’écran. Realme propose une surface de reconnaissance doublée, et la technologie G3 bio projette une lumière blanche lors de la lecture pour renforcer la sécurité. Le déverrouillage s’effectue en à peine 0,27 secondes.

Il est, en outre, doté d’un système de haut parleurs stéréo optimisés par Dolby Atmos. Ainsi que d’un retour haptique précis assuré par un moteur linéaire, comme le Taptic Engine des iPhone.

Moins de 600 €

Le Realme X50 Pro 5G est disponible dès le 24 février en Inde aux prix suivants :

Realme X50 Pro 5G 6 G0 / 128 G0 : 37 999 Roupies (env. 534 euros)

Realme X50 Pro 5G 8 G0 / 128 G0 : 39 999 Roupies (env. 562 euros)

Realme X50 Pro 5G 12 G0 / 256 G0 : 44 999 Roupies (env. 578 euros)

Pour l’heure, aucune date de sortie n’a été annoncée en Europe.