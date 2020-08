Le OnePlus 8 Pro est élu meilleur smartphone de l’année 2020

Le OnePlus 8 Pro vient d’être élu meilleur smartphone de l’année 2020 par l’European Imaging and Sound Association (EISA), une association de magazines européens réputés. L’organisme loue notamment son écran AMOLED 120 Hz et sa charge rapide sans fil ultra efficace. Dans la foulée, l’EISA a aussi nommé plusieurs autres smartphones Android dans d’autres catégories, dont l’Oppo Find X2 Pro et le Huawei P40 Pro.

Lancé en mai dernier, le OnePlus 8 Pro, le smartphone le plus haut de gamme du catalogue OnePlus, vient d’être plébiscité par l’EISA sur son site web officiel. Fondée en 1989, l’association réunit une cinquantaine de magazines européens spécialisés dans plusieurs domaines du multimédia. « Le OnePlus 8 Pro place la barre encore plus haut pour les smartphones haut de gamme et illustre comment une technologie hardware de pointe peut s’associer à un superbe design de produit » explique l’EISA sur son site web.

L’association a particulièrement apprécié l’écran 120 Hz de 6,78 pouces, la présence d’une certification IP68 ou l’intégration du Snapdragon 865 de Qualcomm. Surtout, l’EISA loue la « vitesse et stabilité » de la surcouche OxygenOS développée par OnePlus. L’organisme met aussi en avant les performances de la technologie Warp Charge 30 Sans Fil. Cette recharge par induction permet en effet de récupérer jusqu’à 50% en seulement 30 minutes.

En parallèle, l’EISA a attribué au Find X2 Pro d’Oppo le titre de « smartphone le plus sophistiqué » de l’année 2020. Le flagship est parvenu à tirer son épingle du jeu grâce à sa « finition en cuir Vegan », son écran 120 Hz fluide, la pureté de l’interface ColorOS 7.1, son triple capteur photo et la recharge rapide de 65 W. « Il s’agit du meilleur smartphone d’OPPO à ce jour, et qui se démarque de la concurrence premium » note l’EISA.

Enfin, l’organisme met en avant les performances du Huawei P40 Pro dans le domaine de la photographie. « Le P40 Pro de Huawei fait de nouveau progresser la photographie pour smartphones, avec une configuration dotée de quatre objectifs Leica pour un potentiel illimité » estime le communiqué de l’association. Parmi les autres smartphones encensés par l’association, citons le Galaxy Z Flip de Samsung ou encore le Sony Xperia 1 II, sacré « meilleur smartphone pour le multimédia ». Que pensez-vous des appareils mis en avant ? On attend votre avis dans les commentaires.