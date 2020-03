Realme lance en France les Realme 6, 6i et C3, trois smartphones complets et abordables

Realme, la marque alternative d’Oppo, annonce l’arrivée de trois smartphones en France. Il s’agit des Realme 6, Realme 6i et Realme C3. Aucun smartphone premium dans cette sélection, mais des modèles abordables, parfois déclinés en plusieurs versions et dont les prix varient de 150 euro à 300 euros selon les configurations. D’autres modèles plus chers sont attendus dans quelques semaines.

Il y a six mois, à la moitié du mois d’octobre 2019, Realme, équivalent de Honor chez Oppo, arrivait en Europe. Elle était alors accompagnée de trois smartphones : le Realme X2 Pro, son flagship de l’époque, le Realme X2 et le Realme 5 Pro, un modèle plutôt milieu de gamme. Quelques semaines plus tard, la marque complétait son offre avec le Realme 5, puis avec le Realme 5i. Entre temps, la marque a renouvelé son offre sur tous les segments où elle opère. Et certains modèles arriveront donc en France.

Trois d’entre eux ont été annoncés lors d’un événement organisé en ligne. Il s’agit du Realme 6, du Realme 6i et du Realme C3. Ce sont trois smartphones sous Android 10 (avec interface customisée appelée Realme UI) et abordables, avec des prix de vente qui s’échelonnent de 150 euros à 300 euros. Cela veut dire que dans cette sélection, aucun modèle premium n’est présent. Mais cela ne saurait tarder.

Realme 6 : smartphone milieu de gamme complet

Regardons les trois smartphones annoncés de plus près en commençant par le Realme 6, successeur du Realme 5. Le Realme 6 est un smartphone milieu de gamme doté d’un écran de 6,5 pouces Full HD+ (avec rafraichissement de l’image à 90 Hz), d’un chipset MediaTek Helio G90T (octo-core cadencé jusqu’à 2 GHz), de 4 ou 8 Go de mémoire vive, de 64 à 128 Go de stockage, de quatre capteurs photo 64+8+2+2 mégapixels (respectivement capteur principal, capteur grand-angle, capteur macro et caméra pour le calcul des profondeurs), d’un capteur selfie 16 mégapixels, d’un lecteur d’empreinte sur la tranche et d’une batterie 4300 mAh avec charge rapide 30 watts. Son prix varie de 230 euros en version 4+64 Go à 300 euros en version 8+128 Go. Une version intermédiaire existe avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage proposée à 270 euros.

Le Realme 6i est une version allégée du Realme 6. Il succède au Realme 5i. Il est équipé d’un écran de 6,5 pouces HD+, d’un chipset Helio G80 de MediaTek, de 4 Go de mémoire vive, de 128 Go de stockage, d’une batterie de 5000 mAh (son argument principal) avec charge rapide 18 watts, d’un lecteur d’empreinte digitale placé au dos, d’un quadruple capteur photo 48+8+2+2 mégapixels (respectivement capteur principal, capteur grand-angle, capteur macro et caméra pour le calcul des profondeurs) et d’un capteur selfie de 16 mégapixels. Son prix est de 200 euros.

Realme C3 : grande endurance et petit prix

Enfin, le Realme C3 est le plus économique des trois téléphones. Attention, si vous vous rendez sur des sites indiens, vous noterez que deux versions du C3 existent, dont une est munie de trois capteurs photo à l’arrière (et non deux). C’est cette dernière qui arrive en France. Côté fiche technique, le Realme C3 est une version allégée du Realme 6i. Il en conserve l’écran de 6,5 pouces avec définition HD+, le lecteur d’empreinte digitale à l’arrière et la batterie de 5000 mAh avec charge rapide 18 watts. Le reste change : chipset Helio G70 de MediaTek, triple capteur photo 12+2+2 mégapixels (respectivement capteur principal, capteur macro et caméra pour le calcul des profondeurs), capteur selfie 5 mégapixels. Le Realme C3 est proposé en une seule configuration : 3+64 Go. Elle sera vendue à 150 euros.

Côté premium, d’autres modèles suivront les trois qui viennent d’être annoncés. Si vous vous rendez sur le site officiel européen de Realme, vous découvrirez qu’un autre modèle est prévu en avril : le Realme X50 Pro, un mobile compatible 5G qui viendra concurrencer le Mi 10 Lite 5G. Contacté par nos soins, Realme confirme l’arrivée du X50 Pro en France. Il sera même accompagné du Realme 6 Pro.