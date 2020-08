Realme V5 officiel en Chine : 5G, écran 90 Hz et grosse batterie pour moins de 200 €

Realme vient d’officialiser le V5 en Chine. Le smartphone qui tourne sous un SoC MediaTek Dimensity 720 est compatible 5G, embarque un écran IPS 90 Hz, et un quadruple module photo principal doté d’un capteur 48 Mpx.

Realme vient d’officialiser ce qui ressemble au premier smartphone 5G du marché vendu sous la barre des 200 €. Le Realme V5 est en effet proposé 1499 Yuan (182 €) dans sa variante 6 Go RAM (128 Go de stockage) et 1899 Yuan (230 €) pour la version 8 Go RAM (128 Go de stockage).

Realme V5 officiel : et si c’était le smartphone 5G parfait ?

Côté design, le smartphone propose à l’avant un écran LCD IPS 90 Hz (2 400 x 1 080) avec un poinçon en haut à gauche pour y loger un capteur selfie 16 Mpx. La dalle a un menton sur le bas et une bordure légèrement plus épaisse que sur les côtés sur la partie supérieure.

A l’arrière, rien de très étonnant : le bloc photo, qui se compose d’un capteur principal 48 Mp + un ultra-grand-angle 8 Mp + un objectif macro 2 Mp + un capteur de profondeur 2 Mp est arrangé dans un rectangle noir en haut à gauche.

L’arrière de l’édition argentée montre dorénavant un logo Realme particulièrement gros et visible, comme vous pouvez le voir sur l’image en Une de cet article. A l’intérieur, le smartphone embarque un Mediatek Dimensity 720, un peu en deçà des performances du Dimensity 820, mais qui lui permet de proposer la 5G à moindre coût.

A cela s’ajoute une batterie extrêmement confortable de 5000 mAh. Cerise sur le gâteau, l’appareil est compatible avec le système de recharge rapide SuperDart 30W. Lorsque l’on parcourt le reste de la fiche technique, on tombe sur d’autres arguments de vente intéressants.

Malgré son petit prix, le smartphone embarque par exemple du stockage UFS 2.1 ultra-rapide. Il a une prise jack audio 3.5 mm, mais aussi le WiFi 5 et le Bluetooth 5.0. En outre, c’est un smartphone double-SIM ce qui conviendra en particulier à ceux qui souhaitent mettre leur ligne personnelle et professionnelle dans le même smartphone.

Dans le cas où vous n’utiliseriez pas les deux emplacements, l’un des slots pour carte SIM peut servir de lecteur de cartes microSD. De quoi ne jamais se sentir à l’étroit, même si vous arrivez à la limite de 128 Go du stockage interne. L’ensemble tourne sous Android 10 avec une surcouche Realme UI et sera proposé dans des coloris Silver (argenté), Green (vert) et Blue (bleu).

Pour l’heure, la marque n’a pas annoncé de lancement hors de Chine. Mais on peut s’attendre à ce qu’un lancement dédié soit organisé dans les prochaines semaines.