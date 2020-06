Realme X3 : écran 120 Hz, APN de 64 MP, Realme présente son nouveau smartphone haut de gamme à 300 euros

Realme a dévoilé son nouveau smartphone aux caractéristiques haut de gamme : il s’agit du X3. Nous connaissions déjà la version SuperZoom du terminal, mais le voici dans sa version « normale ». Il a beaucoup de choses à proposer, notamment un écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Realme annonce son nouveau smartphone : le X3. Succédant logiquement au X2 et étant une version classique du SuperZoom, il propose une fiche technique alléchante pour un prix abordable. Son design ne bouscule pas les codes. Disponible aussi bien en blanc qu’en bleu, il arbore une coque tout à fait dans les canons habituels du marché. On notera un poinçon en haut à gauche de l’écran.

Ecran 120 Hz pour une meilleure fluidité

L’écran, justement, est une dalle LCD IPS en FullHD+. Mais elle a la particularité de proposer un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une donnée que l’on trouve sur les terminaux haut de gamme, comme le Razer Phone ou le ROG Phone. Un écran 120 Hz permet une plus grande fluidité et un meilleur confort visuel, que ce soit en jeu ou dans les menus.

A l’intérieur, nous trouvons un processeur Qualcomm Snapdragon 855+, certes puissant mais ne disposant pas de la 5G. Il sera épaulé par 6 Go de RAM ou 8 Go de RAM selon le modèle choisi. L’espace de stockage reste lui le même, puisqu’il est de 128 Go. La batterie est de 4200 mAh, ce qui est correct, et dispose d’une fonction de recharge rapide de 30 watts.

Concernant l’appareil photo, il propose quatre capteurs, avec un principal de 64 mégapixels, un grand angle de 8 mégapixels et de deux supplémentaires de 12 et 2 mégapixels. En façade, nous trouvons dans le poinçon deux capteurs, l’un de 16 mégapixels et un autre de 8 mégapixels. Il adopte des dimensions de 163,8 x 75,8 x 8,9 mm et pèse 202 grammes.

Le Realme X2 sera livré avec Android 10 accompagné de la surcouche Realme. Le smartphone sortira en premier lieu en Inde le 30 juin prochain. La version à 6 Go sera vendue aux alentours des 290 euros tandis que la version 8 Go coûtera 300 euros environ. Pas de date de sortie pour le reste du monde pour le moment, mais cela ne devrait pas tarder.