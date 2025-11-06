Entre cuir et papier, la finition du Realme GT 8 Pro est incroyable

Le Realme GT 8 Pro est tout prochain smartphone haut de gamme de Realme. Outre sa plate-forme surpuissante, le smartphone est aussi un bel exemple de design innovant. On découvre aujourd’hui ensemble ses atours et surtout l’incroyable revêtement en silicone qui habille son dos.

Realme a de nouveau la « niaque ». Ces 12 derniers mois, la marque chinoise a multiplié les lancements très ambitieux, notamment sur les segments premium avec les Realme GT 7 Pro, Realme GT 7 et Realme GT 7T. Ce sont trois smartphones que nous avons testés et plutôt appréciés, malgré quelques petites faiblesses. Ces modèles seront évidemment remplacés, à commencer par le Realme GT 8 Pro dont l’arrivée est annoncée depuis plus d’un mois.

Lire aussi – Motorola lance le Edge 70, sa réponse au Galaxy S25 Edge et à l’iPhone Air

En effet, Realme a été la première marque a officialisé l’arrivée du Realme GT 8 Pro, son tout prochain porte-étendard sous Snapdragon 8 Elite Gen 5. Depuis, l’actualité de Realme est animée par plusieurs teasers qui révèlent les points clés du smartphone, qu’il s’agisse de son écran, de sa configuration et même de son partenariat avec Ricoh dans le domaine de la photo. Et ce n’est pas fini.

Le design du Realme GT 8 Pro se dévoile et il y a tant à dire !

Aujourd’hui, Realme dévoile officiellement le design du GT 8 Pro. Un design qui présente plusieurs particularités. Et puisque le smartphone est d’ores et déjà arrivé à la rédaction, nous allons pouvoir vous montrer ces particularités en photo.

La plupart de ces détails innovants sont à découvrir au dos de l’appareil. Et cela démarre avec le revêtement du smartphone. Il s’agit d’un similicuir en organosilicone dont le toucher, très particulier, est un mélange velouté entre cuir et papier. Le matériau est doux. Et ses imperfections forment des motifs uniques. Ce matériaux a plusieurs avantages : ne pas retenir les traces de doigt, ne pas glisser et résister à l’eau.

La seconde particularité est le module photo où vous pouvez voir les objectifs (dont nous aurons l’occasion de reparler dans un autre article), ainsi que deux vis « torx ». Si vous enlevez ces deux vis, vous pouvez changer le cadre du module photo et l’échanger contre un autre. Celui qui est installé par défaut sur le Realme GT 8 Pro est circulaire. Mais la marque en commercialise un autre (avec sa coque assorti) qui est rectangulaire. Le démontage est facile. Et l’idée est très fun. Notez que Realme propose aux bricoleurs en herbe un fichier avec les cotations du module pour créer et imprimer en 3D une coque personnalisée.

Rendez-vous fin 2025 pour en savoir plus sur le Realme GT 8 Pro

Le reste du design du smartphone est assez classique. Les tranches sont droites et les coins arrondis. Le cadre est en aluminium, avec des séparations apparente pour les antennes. Deux haut-parleurs sont présents, ainsi que les éléments techniques habituels. En façade, le téléphone est protégé par du verre minéral (avec une protection installée en usine). Et un joli poinçon centré pour le capteur selfie.

Voilà donc un premier aperçu du Realme GT 8 Pro. Nous découvrirons dans quelques jours une autre facette de ce smartphone très prometteur dont le lancement est prévu avant de la fin de l’année 2025 et qui sera le premier à bénéficier du partenariat avec Ricoh.