Realme promet un smartphone qui tient des jours sur une seule charge, le voici

Realme officialise le P4 Power, un smartphone doté d'une batterie de 10 001 mAh. Selon le constructeur, cela lui permet de rester loin de son chargeur pendant plusieurs jours d'affilée.

Nos smartphones tiennent rarement plus de 24 heures avant d'avoir besoin d'une recharge. Un chiffre qui varie en fonction du mobile et des usages bien sûr, mais la moyenne reste globalement la même depuis de nombreuses années. Sur le papier, la solution pour dépasser cette limite est simple : proposer des batteries de plus grande capacité. Le problème est que ça se fait au détriment de la finesse et de la légèreté de l'appareil. Mais ça, c'était avant.

Grâce aux avancées technologiques en la matière, on commence à obtenir des compromis tout à fait acceptable. Honor y parvient déjà avec sa gamme Power, dont la version 2 embarque une batterie de 10 080 mAh pour un smartphone épais de 8 mm seulement. C'est désormais au tour de Realme de faire son entrée sur ce marché des téléphones ultra endurants. Le constructeur ne fait pas dans l'originalité puisque son nouveau modèle s'appelle le Realme P4 Power.

Le Realme P4 Power peut en théorie tenir plusieurs jours sans être rechargé

À l'intérieur du châssis, une batterie de 10 001 mAh, c'est précis. Et comme vous pouvez le voir en illustration de cet article, le composant ne “gonfle” pas le smartphone outre mesure : 218 grammes sur la balance. L'épaisseur n'a pas encore été dévoilée, mais a priori elle ne sera pas excessive. Realme se sert pour cela d'une batterie silicium-carbone, celle que Samsung envisagerait pour ses futurs Galaxy. Le fabricant indique une autonomie de 3 jours et demi pour un usage léger.

Lire aussi – Batteries faciles à remplacer : la solution de Google pour satisfaire l’Europe sans sacrifier le design

Sur le reste, on sait que le smartphone est doté d'un écran OLED de 6,78 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. La surcouche Realme UI 7.0 basée sur Android 16 est à la manœuvre. Le Realme P4 Power sortira le 29 janvier 2026 en Inde. Pour le moment, il n'est pas question d'une sortie dans le reste du monde, bien que ce soit tout à fait envisageable. Il faudra également attendre pour avoir une idée du prix de l'appareil.