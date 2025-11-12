À quel point le Realme GT 8 Pro est-il puissant ? Voici les premiers benchmarks

Le Realme GT 8 Pro continue de se dévoiler. Après le design et les matériaux, nous découvrons une nouvelle facette de ce smartphone haut de gamme : la plate-forme technique, centrée autour du Snapdragon 8 Elite Gen 5. Quelles sont les performances du SoC ? L’intégration est-elle réussie ? Voici nos premières observations.

Realme prépare le lancement international du GT 8 Pro, son prochain smartphone haut de gamme. Un smartphone qui tente d’attirer l’attention grâce à plusieurs arguments intéressants. La présence du Snapdragon 8 Elite Gen 5 en est un. Realme fut l’une des premières marques à confirmer l’intégration du SoC de Qualcomm dans l’un de ses futurs téléphones. Ensuite, la signature d’un partenariat avec la marque japonaise Ricoh, spécialisée dans la photo et l’optique.

Lire aussi – Surprise ! Le Samsung Galaxy S26+ est réel, voici à quoi va ressembler son design et sa fiche technique

Le troisième argument concerne le design du GT 8 Pro. Un design que nous avons découvert la semaine dernière, à l’occasion de l’arrivée du téléphone à la rédaction de Phonandroid. Il y a deux particularités à ce design : le matériau du dos du téléphone, un mélange entre similicuir et papier très doux au toucher, et l’encadrement du module photo que l’utilisateur peut changer en enlevant deux vis. C’est une chouette idée. Mais ce n’est évidemment pas suffisant pour convaincre. Il faut aussi que le smartphone soit puissant, endurant et bon en photo.

La fiche technique du Realme GT 8 Pro se dévoile un peu plus

Aujourd’hui, Realme répond officiellement à plusieurs de ces questions. La marque chinoise confirme quelques éléments de la fiche technique du smartphone. Les voici :

Écran 2K doté d’une fréquence de 144 Hz

Processeur Snapdragon 8 Elite 5 avec 16 Go de mémoire vive

avec 16 Go de mémoire vive Batterie 7000 mAh compatible charge rapide 120 watts et charge sans fil 50 watts

De ces premiers éléments, nous pouvons en déduire que le smartphone vise très haut. Mais l’intégration du SoC est-elle bien maitrisée ? La puissance est-elle au rendez-vous ? Sur les réseaux sociaux, Realme a annoncé dépasser les 4 millions de points sur AnTuTu avec le GT 8 Pro, une limite symbolique que personne n’avait atteinte jusqu’à présent. Aujourd’hui, nous pouvons confirmer ces informations grâce à nos premiers benchmarks : oui, le téléphone peut atteindre les 4 millions de points.

Le Realme GT 8 Pro est très puissant, mais sous conditions

Seulement, il ne peut les atteindre dans toutes les situations : il faut activer le mode GT, il faut fermer tous les processus en arrière-plan, il faut que le téléphone soit chargé et il faut qu’il soit branché. Ainsi, aucune routine d’économie d’énergie ne vient entraver les performances. Vous pouvez découvrir ci-dessous nos premiers résultats, avec le téléphone chargé, le téléphone branché et le téléphone sous le mode GT (respectivement de gauche à droite). Voyez les différences de performances entre les différents états.

Le Realme GT 8 Pro est donc un smartphone puissant. Les autres benchmarks sont en cours à la rédaction. Nous vous donnons rendez-vous en décembre pour nos résultats complets et notre avis sur ce téléphone qui ne cesse de nous surprendre. Dernière information importante : la date de l’officialisation complète du téléphone est désormais fixée au 2 décembre 2025. D’ici là, nous continuerons de parler d’autres aspects du Realme GT 8 Pro.