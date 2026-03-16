La Xbox One a enfin été jailbreakée, 13 ans après sa sortie

Il y a des jailbreaks qui sont plus attendus par la communauté que d'autres, et celui de la Xbox One n'en fait partie. C'est pourtant le projet dans lequel s'est lancée une équipe de développeurs, qui vient tout juste de relever le défi. Pour la beauté du geste.

Pendant longtemps, on a cru qu'il serait impossible de hacker la Xbox One. Malgré sa très mauvaise réputation, due à une sortie ratée par Microsoft et à une puissance moindre par rapport à sa rivale de chez Sony, il fallait reconnaître que la firme de Redmond avait mis le paquet sur la sécurité. L'obstacle principal à un jailbreak était ainsi le BootROM, c'est-à-dire du code directement intégré au processeur de la console qui a pour rôle de vérifier que tout est en norme au démarrage de la machine.

Autrement dit, le BootROM complique énormément la tâche des hackers, puisqu'il s'exécute avant même que la console arrive à son écran d'accueil. Or, si vous suivez l'actualité du jailbreaking de près, vous avez sans doute remarqué qu'une autre équipe de hacker est parvenue à faire sauter cette exacte même sécurité sur la PS5 il y a quelques semaines. Forcément, ce n'était qu'une question de temps pour que la barrière saute aussi pour la Xbox One.

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13 ans pour concevoir un jailbreak de la Xbox One

La technique employée est donc exactement la même. Les hackers envoient de courts signaux électriques sur le CPU lorsque la console démarre, afin de causer un bug du BootROM qui ne peut alors plus vérifier les composants de la machine. De cette manière, il est possible d'installer un autre logiciel sur la Xbox One, et, grosso modo, le tour est joué. Le jailbreak est en place et il est désormais possible de faire à peu de choses près tout ce que l'on veut avec la machine.

Reste donc la question de l'utilité d'une telle procédure. La Xbox One n'était déjà pas particulièrement populaire à sa sortie, autant dire qu'elle est aujourd'hui quasiment tombée dans l'oubli. Or, outre le défi technique que les développeurs adorent s'imposer, il y a un autre enjeu de taille : celui de la préservation. Grâce au hacking, c'est tout un pan de l'histoire du jeu vidéo qui peut être conservé, là où les éditeurs délaissent généralement cette question.