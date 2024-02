Test Oukitel WP33 Pro : juste une grosse batterie équipée d’un écran tactile ?

La marque chinoise Oukitel présente le nouveau membre de sa gamme WP : le WP33 Pro. Arborant un physique pantagruélique, ce smartphone se distingue aussi par sa coque renforcée et son énorme batterie, proposant une autonomie hors norme, idéale pour les activités en extérieur. Mais ce téléphone a-t-il d’autres atouts pour séduire aussi un public plus classique ? Réponse dans ce test.

Nous abordons très souvent dans nos pages les marques telles que Samsung, Apple, Google, Xiaomi, Motorola ou encore Honor. Mais, si vous vous rendez sur Amazon, Darty ou Boulanger, vous croiserez d’autres marques plus confidentielles, comme Blackview, Ulefone ou Doogee. Ces noms ne vous disent peut-être rien, mais ces marques sont très actives en Chine.

Oukitel est l’une d’elles. La marque existe depuis 2015. Elle a été créée par Shenzhen Yunji Intelligent Technology, société qui, jusqu’à cette date, fabriquait principalement des téléphones en marque blanche depuis 2007. Oukitel n’a jamais vraiment percé en Europe. Mais ses produits sont disponibles sur différentes places de marché en ligne et sur le site officiel de la marque. Deux de ces produits viennent d’arriver sur le vieux continent.

Une tablette très classique appelée OT8. Et un smartphone : le WP33 Pro. Il s’agit de la dernière évolution de la gamme WP dédiée aux téléphones durcis (coque qui résiste à tout) et endurants (énorme batterie à l’intérieur). Ce genre de téléphone, qui s’adresse aux aventuriers et aux professionnels, est l’une des spécialités historiques d’Oukitel. Et nous avons décidé d’y consacrer un test complet… même si cela peut paraitre… étonnant.

Prix et disponibilité

Le WP33 Pro est d’ores et déjà disponible. Vous pouvez l’acquérir sur le site officiel d’Oukitel et sur certains sites marchands, comme Aliexpress. Le smartphone est disponible en une seule couleur : noir. Il n’existe également qu’une seule configuration, avec 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage interne, lesquels ne sont pas extensibles.

Le WP33 Pro est officiellement vendu 284,99 euros. C’est également à ce prix que vous pouvez l’acquérir sur les autres sites, avec quelques euros de différence en fonction des taux de conversion qui sont appliqués. À ce prix, vous retrouvez chez les autres marques des téléphones parfois plus qualitatifs au niveau de l'écran, de la photo ou de la puissance. Nous pensons notamment à la gamme Redmi Note 13 de Xiaomi récemment annoncée.

Dans la boîte, vous retrouvez un chargeur compatible 33 watts et un câble USB-C. Vous n’avez pas de coque pour ce téléphone, bien évidemment. Vous n’en aurez jamais besoin. Notez qu’une protection d’écran est installée par défaut en usine.

Design

Commençons ce test avec l’extérieur du smartphone. Le WP33 Pro est un gros bébé. Si les ROG Phone sont considérés comme des smartphones volumineux et lourds, difficiles à utiliser à une seule main et à entrer dans une poche, le WP33 Pro joue dans une tout autre catégorie. Il mesure 17,5 cm de haut, 8,4 cm de large et 2,7 cm d’épaisseur (nous avons mesuré). C’est l’équivalent de trois iPhone 15 Pro Max !

La coque, qui couvre le dos et les tranches, est en polycarbonate renforcé, notamment sur les coins. Elle dépasse légèrement de l’écran pour mieux protéger l’écran en cas de chute. Naturellement, l’écran est plat, pour consolider la construction. Notez que le verre minéral qui protège l’affichage est du Gorilla Glass 5 de Corning, un verre très résistant, mais dépassé aujourd’hui par les versions plus récentes des verres Gorilla.

Le WP33 Pro est certifié IP69K (contre l’eau, avec immersion totale pendant 30 minutes et forte pression, et la poussière), MIL-STD-810H (contre les changements de température de -45°C à 75°C, les radiations et les vibrations). Oukitel affirme qu’il résiste même à une chute de 1,5 mètre sur du béton. La coque est également texturée à l’arrière pour améliorer la préhension. Le module photo, qui intègre aussi un énorme haut-parleur, est en métal. Sur les côtés, les renforts peuvent être facilement remplacés grâce à des jeux de vis (format Torx)… à condition de trouver un revendeur.

Sur les tranches, vous retrouvez quelques fondamentaux : contrôle du volume et bouton de mise en marche sur la droite, port USB-C et micro principal en bas, micro secondaire en haut, tiroir de la SIM et bouton « Smart Key » à droite. Nous reviendrons sur l’usage de ce bouton texturé dans la partie interface de ce test. Notez que le tiroir de la SIM s’extrait sans aide d’un outil spécial et que le port USB-C est protégé par un cache pour éviter les infiltrations.

Le WP33 Pro est très lourd. Il pèse 577 grammes. Cela représente presque le poids d’un PC ultraportable. Autant dire que c’est un smartphone qui est impossible à mettre dans une poche ou un petit sac. Et il est difficile à manipuler avec une seule main. Heureusement, à l’arrière du téléphone, vous avez une lanière en cuir qui vous permet de sécuriser la prise en main.

Cette lanière est fixée au smartphone par deux pièces de métal vissées à la coque. Elle se termine par un anneau pour fixer le téléphone à une ceinture ou un mousqueton par exemple. Et elle peut également servir de pied pour poser le téléphone sur une surface plane : tirez dessus au maximum . Parfait pour un appel en visio ou pour regarder une vidéo en extérieur. C’est certainement l’idée la plus cool d’Oukitel.

Écran

Restons en façade et étudions l’écran. Un écran qui n’est pas très récent. Nous en voulons pour preuve l’encoche en forme de goutte d’eau. Cet attribut physique était à la mode en 2017 quand les premiers modèles sont sortis, notamment l’iPhone X. Le WP33 Pro est équipé d’un écran de 6,6 pouces. Le ratio de l’écran est 20/9e. Nous sommes donc face à une dalle assez classique, puisque vous retrouvez ces mêmes caractéristiques dans un Galaxy A14 de Samsung, par exemple.

La définition est également identique à celle du modèle d’entrée de gamme du géant coréen. 1080 pixels en largeur pour 2408 pixels en hauteur. Soit une résolution de 400 pixels par pouce. C’est largement suffisant pour profiter de tous les types de contenu, même pour lire des textes. Le WP33 Pro propose uniquement un taux de rafraichissement de 60 Hz. Il n’existe qu’un seul réglage. Rares sont les usages qui en demandent plus. Et la batterie est assez généreuse pour ne pas avoir besoin d’en demander moins.

En revanche, contrairement aux smartphones de Samsung qui adoptent pratiquement tous des dalles AMOLED, le WP33 Pro se contente d’un écran IPS. Cela veut dire que les noirs ne sont pas aussi profonds que ce dont nous avons l’habitude. Les contrastes ne sont pas infinis. Ici le taux de contraste oscille entre 3450/1 et 3480/1. La conséquence est une perte de détails dans les ombres, affectant la lisibilité des scènes nocturnes d’un film par exemple.

De même pour la luminosité : en mode manuel, elle est en moyenne de 440 nits, soit bien en dessous des 500 nits dont nous avons l’habitude dans nos tests. Oukitel annonce une luminosité maximale de 450 nits en automatique. Nous sommes donc assez proches de cette valeur. Et nous trouvons cela trop juste, parce que le téléphone se destine à un usage outdoor. Nous pensons qu’un téléphone, avec une telle batterie et une telle cible marketing, devrait offrir une luminosité plus élevée, à l’image d’un Samsung par exemple.

Finissons l’étude de cet écran avec la reproduction des couleurs. Celle-ci est très moyenne. Il y a deux profils, standard et brillant. Et tous deux ne sont pas maitrisés. La température moyenne dépasse les 9000° dans les deux cas, le blanc tirant vraiment vers le bleu. Et le Delta E est respectivement due 8,8 et 10,4. En comparaison, un écran AMOLED ne dépasse jamais les 3. Et les meilleurs passent sous la barre des 2.

Interface

Une fois le smartphone allumé, vous arrivez sur Android, ici en version 13 et affublé d’une surcouche maison. Une surcouche qui ne change pas fondamentalement l’organisation de l’interface. Si bien que les habitués d’Android, notamment des versions chinoises (HyperOS, HarmonyOS, MagicOS, etc.) ne seront pas dépaysés. Vous avez deux écrans d’accueil, un écran pour Discover, un volet pour les notifications et un autre pour les réglages rapides. Par défaut, il n’y a pas de tiroir pour les applications. Mais vous pouvez l’activer dans les réglages de l’écran d’accueil.

Le WP33 Pro dispose de nombreuses applications dès sa première activation. Vous retrouvez l’ensemble des logiciels de Google, bien évidemment, ainsi qu’une brochette d’application système classique. Quelques applications confirment le positionnement du téléphone : podomètre, lampe de poche, ainsi qu’une boîte à outils avec un sonomètre, une boussole ou encore un inclinomètre). Il y a aussi un mode enfant et un mode jeu. Oukitel aurait pu s’en passer.

Des réglages supplémentaires concernent la navigation dans l’interface dans des conditions outdoor. Le WP33 Pro propose notamment de changer les gestes tactiles dédiés à la navigation tactile. Au lieu de glisser, l’interface propose de tapoter certaines parties de l’écran. C’est pratique quand vous êtes sous la pluie et que l’écran tactile est mouillé.

Évoquons également « Smart Key ». Il s’agit de ce bouton matériel rouge que nous avons observé dans la partie design de ce test. Il est situé sur la tranche de gauche, à l’opposé du bouton de mise en marche. Ce bouton supplémentaire est personnalisable à partir du menu réglage. Vous pouvez lui associer trois actions (simple appui court, double appui court, appui long). Ces actions peuvent être un raccourci vers une application ou pour démarrer une tâche (lampe torche, enregistrement audio, appel d’urgence, etc.). La présence d’un bouton matériel supplémentaire est toujours une bonne idée. D’autant plus ici, compte tenu du positionnement outdoor du produit.

Deux petites remarques générales sur l’interface du WP33 Pro. D’abord la traduction française est incomplète. Plusieurs menus restent entièrement ou partiellement en anglais. Bien sûr, l’anglais n’est pas un frein pour nombre d’utilisateurs. En revanche, cela souligne un manque de soin. La seconde remarque concerne les mises à jour. Oukitel ne spécifie pas le nombre d’années durant lesquelles le WP33 Pro sera supporté. Le téléphone pourrait bénéficier d’Android 14, voire Android 15. Mais guère plus, selon nous. Les mises à jour de sécurité seront logiquement poussées durant un ou deux ans supplémentaires.

Performances

Parlons maintenant performances. Le WP33 Pro s’appuie sur une plate-forme milieu de gamme signée MediaTek : le Dimensity 6100+, un SoC gravé en 6 nm comportant huit cœurs, dont deux Cortex-A76 pour les applications gourmandes et six Cortex-A55 pour les tâches quotidiennes. Vous retrouvez ce processeur dans le Galaxy A17 de Samsung, le Poco M6 de Xiaomi et quelques modèles entrée de gamme de Realme. Autant dire que nous n’en attendons pas grand-chose, outre la connectivité 5G.

L’ensemble est épaulé par 8 Go de mémoire vive auxquels s’ajoutent jusqu’à 16 Go de mémoire virtuelle ponctionnée sur le stockage. Un stockage que vous retrouvez ici au format UFS 2.2 et qui n’est pas vraiment adapté à être transformé en mémoire virtuelle. Nous vous conseillons de ne pas trop vous appuyer sur cette fonction (laquelle est désactivée par défaut) qui s’avère davantage être un argument marketing qu’un atout technique. Notez aussi qu’Oukitel a poussé une mise à jour de la fonction, réduisant le volume maximal de la mémoire virtuelle, de 24 Go à 16 Go.

La puissance de cette plate-forme est très moyenne. Elle se positionne au même niveau que le Snapdragon 695, soit en dessous d’un Snapdragon 6 Gen 1. Si la partie CPU se débrouille pas trop mal, c’est la partie GPU qui peine le plus. En jeu, l’expérience est d’ailleurs décevante. Honkai Star Rail connait de très forts ralentissements. Cela oblige le joueur à baisser la qualité graphique et a supprimé les effets. Par défaut, le jeu se positionne sur les graphismes « faibles ».

Quelques mots également sur la connectivité du smartphone : le WP33 Pro est compatible WiFi ac dual band et Bluetooth 5.2. Il dispose d’un capteur NFC et d’un tuner FM (ce qui est assez rare aujourd’hui). Et ce même s’il n’est pas équipé d’un port jack 3,5 mm. Il est compatible 5G, bien sûr. Il est dual SIM (format nano SIM) et il gère également les profils eSIM. C’est complet, à défaut d’être très moderne.

Batterie

Abordons maintenant l’un des sujets les plus importants de ce test : la batterie. Le WP33 Pro se démarque des smartphones dits « classiques » par son design et, surtout, cette énorme batterie de 22 000 mAh. Non, il n’y a pas d’erreur dans ce chiffre : vingt-deux mille milliampères-heures. C’est quatre fois plus que la capacité d’un smartphone haut de gamme tel que le Galaxy S24 Ultra par exemple. Une grande partie de la proposition du WP33 Pro est basée sur cette batterie.

Le premier intérêt de cette batterie est d’offrir une autonomie gigantesque au téléphone. Elle dépasse allègrement la semaine en usage standard (réseaux sociaux, web, streaming musical et vidéo, casual gaming, téléphonie, messagerie, etc.). Nous estimons que l’autonomie maximale du WP33 Pro s’approche des 10 jours. C’est vraiment énorme. Pour les joueurs qui ont vraiment envie de se faire une partie sur le téléphone, sachez que l’autonomie est elle aussi très élevée. Vous pouvez facilement jouer toute la journée avec le WP33 Pro… et avoir assez d’énergie le lendemain pour diffuser vos exploits sur les réseaux sociaux !

Le deuxième intérêt de cette énorme batterie est la recharge inversée. Le WP33 Pro peut aisément devenir une batterie externe d’appoint. Sa capacité peut recharger plusieurs fois un smartphone haut de gamme actuel, comme l’iPhone 15 Pro Max ou le Galaxy S24 Ultra, ou une console portable, comme la Switch OLED. Le téléphone propose une charge rapide inversée 18 watts, permettant de recharger entièrement un Galaxy S24 standard en un peu plus d’une heure.

Une fois la batterie déchargée, ce qui n’est pas une mince affaire, il faut passer par la case recharge. Dans ce domaine, le WP33 Pro ne propose évidemment qu’une seule option : la charge filaire. Le téléphone accepte une puissance maximale de 33 watts. Et un chargeur adapté est offert dans la boîte. Nous vous conseillons de recharger le téléphone la nuit, parce qu’il vous faudra quatre grosses heures pour passer de 0 % à 100 % avec le chargeur fourni dans la boîte et plusieurs heures supplémentaires avec un chargeur non reconnu. Voici nos mesures avec le chargeur officiel :

14 % en 30 minutes

31 % en 60 minutes

50 % en 100 minutes

86 % en 180 minutes

96 % en 240 minutes

Paradoxalement, le WP33 Pro ne propose aucun paramètre avancé pour gérer la batterie et optimiser sa durée de vie. Si vous ouvrez l’onglet dédié à la batterie du menu de réglage, vous arrivez simplement sur un écran vide où vous avez simplement la possibilité d’activer le mode d’économie d’énergie. Nous aurions apprécié un peu plus d’éléments qui permettent de limiter l’usure.

Audio

Évoquons aussi l’expérience audio du WP33 Pro. Une expérience qui s’appuie essentiellement sur le très grand haut-parleur présent au dos du smartphone. Le diaphragme mesure 36 mm. Selon Oukitel, la puissance en sortie atteint 5 watts en crête et l’intensité sonore dépasse les 130 décibels. C’est plus que n’importe quel téléphone. C’est plus qu’une sirène. C’est plus qu’un avion !

Avec un tel haut-parleur, inutile de vouloir une enceinte Bluetooth pour animer une soirée : mettez le son à fond toute la salle des fêtes en profitera, même si cela sous-entend aussi beaucoup de grésillements et de bruit parasite. Évidemment, puissance n’est pas synonyme de qualité… Cette configuration mono est riche en médium, avec de bonnes basses obtenues grâce au diaphragme assez large. En revanche, il y a assez peu d’aigus. Et la présence de ces derniers sera inversement proportionnelle au volume sonore.

Au-delà de cet énorme haut-parleur, l’expérience audio du WP33 Pro est extrêmement minimaliste. Vous avez deux micros pour les conversations téléphoniques (un pour capter votre voix et un autre pour réduire les bruits ambiants). Et c’est tout. Dans les réglages du téléphone, vous n’avez aucun égaliseur pour optimiser le rendu sonore, que ce soit avec le haut-parleur ou un accessoire audio (filaire ou sans fil). Vous n’avez pas non plus de composants supplémentaires, comme un port jack 3,5 mm ou un microphone supplémentaire.

Photo

Finissons ce test avec la photographie. Le smartphone est équipé de quatre capteurs : trois à l’arrière et un à l’avant. Trois de ces capteurs sont assez classiques. Nous retrouvons un module Sony Exmor IMX686 64 mégapixels déjà testés dans nos colonnes (avec le ROG Phone 3 d’Asus par exemple), un module macro bien inutile et un capteur selfie 32 mégapixels ici aussi sans éclat.

Le quatrième module, en revanche, est très spécial. Il s’agit d’une caméra nocturne de 20 mégapixels associés à des émetteurs infrarouges. C’est un module inutile pour la plupart des utilisateurs de smartphone. En revanche, pour les baroudeurs, les randonneurs, les aventuriers (et les professionnels en extérieur), il prend tout son sens. Voici la configuration complète du WP33 Pro :

Principal : capteur 64 mégapixels , objectif ouvrant à f/1.8, autofocus à détection de phase

, objectif ouvrant à f/1.8, autofocus à détection de phase Nocturne : capteur 20 mégapixels, objectif ouvrant à f/2.2, autofocus à mesure de contraste, émetteurs infrarouges

Macro : capteur 2 mégapixels, objectif ouvrant à f/2.2

Selfie : capteur 32 mégapixels, objectif ouvrant à f/2.2

Quels sont les résultats de nos séances photo ? Ils sont moyens, autant être clair. En journée, le capteur photo principal fait des photos correctes, même si l’équilibre de la lumière est largement perfectible. Les couleurs manquent un peu d’éclat, mais elles restent naturelles. Les contrastes sont également globalement faibles. Si vous avez l’habitude de regarder des photos produites par un Galaxy de Samsung, les photos vous sembleront ternes.

L’autofocus du capteur principal est assez lent et les photos de sujets en mouvement ne sont pas très nettes. Les contre-jours ne sont pas bien gérés avec de nombreuses zones d’ombre où les détails se perdent. Vous avez un mode 64 mégapixels que nous vous déconseillons d’utiliser : vous allez peut-être gagner en finesse, mais vous allez surtout perdre en luminosité.

Il n’y a pas de mode portrait ici. Il y a un mode « Beauté », mais ce dernier ne propose pas de détourage et de mode bokeh automatique. Il s’agit d’un simple filtre. Prendre des selfies ou des portraits n’est pas la priorité de ce téléphone. D’ailleurs, le capteur selfie, qui gère assez bien la lumière, ne fait pas toujours la mise au point sur le sujet. Résultat, l’arrière-plan est net quand vous êtes flou.

Il n’y a pas non plus de mode nuit dans ce téléphone. L’intelligence artificielle intégrée (que vous devez activer en tapotant le bouton virtuel qui va bien) va parfois reconnaitre qu’il fait nuit et améliorera la luminosité des clichés. Mais vous ne pouvez pas forcer l’augmentation du temps de pause. Cela veut dire que de nombreuses photos prises en soirée ne seront pas exploitables. Et celles qui sont suffisamment claires vont perdre en grain, avec du bruit très prononcé.

Il n’y a pas de zoom optique, bien évidemment, mais un zoom numérique qui monte jusqu’au rapport 10x. Et les résultats sont également moyens. Il n’y a pas de bouton dans l’interface qui facilite son utilisation : il faut réaliser un pincement pour commencer à zoomer. Et quand le téléphone pèse plus d’un demi-kilo, ce n’est pas très facile. D’ailleurs, globalement, sans stabilisation optique, le poids du téléphone se fait sentir, notamment en soirée ou quand vous zoomez.

Autre manque dans ce téléphone, le module ultra grand-angle. Si vous souhaitez capturer un beau paysage, vous devez passer par un mode additionnel qui va simuler le panorama. Pour les amateurs de mode macro, vous avez un module dédié avec son mode éponyme (à partir du mode photo par défaut). Les résultats ne valent pas ceux que vous pourriez obtenir avec un module ultra grand-angle.

Le seul véritable atout distinctif de ce téléphone est bien évidemment le mode « vision de nuit » qui utilise des lumières infrarouges pour créer une image monochrome. Un peu comme les caméras nocturnes militaires que vous pouvez voir dans les films et les séries. La qualité des photos n’est pas élevée. Mais le résultat, de nuit, est souvent plus satisfaisant que le mode automatique dont l’IA n’est pas très performante. Évidemment, ce genre d’équipement a davantage d’intérêt pour les professionnels et les aventuriers.

Conclusion

Le WP33 Pro n’est pas un smartphone ordinaire, c’est le moins que l’on puisse dire. Il dispose d’une fiche technique équilibrée, avec un processeur peu gourmand, un grand écran et une connectivité sans grand défaut. Bien sûr, vous pourriez avoir techniquement mieux pour un prix moins élevé dans une autre marque.

Mais c’est bien évidemment dans les usages « extraordinaires » que ce téléphone se révèle plus pertinent. Sa coque durcie qui protège l’écran et les composants importants. Sa protection contre tous les changements environnementaux, l’immersion et les chutes. Sa batterie incroyablement généreuse, son haut-parleur incroyablement puissant, sa caméra vision de nuit et cette lanière intégrée qui améliore l’utilisation du produit. Sans parler de toutes les applications spécifiques. Voilà ce qui fait du WP33 Pro un produit à part qui s'adresse aux aventuriers et aux professionnels.

Bien sûr, tout n’est pas parfait dans ce produit. Colorimétrie. Expérience audio. Poids du produit. Et qualité générale des photos. Tout cela nous empêche de conseiller ce produit à des consommateurs « lambda », habitués aux iPhone et aux Galaxy S. Pour eux, Oukitel propose le WP30 Pro qui correspond davantage à leurs habitudes. En revanche, si vous êtes un randonneur, un navigateur, un baroudeur de l’extrême, ou tout simplement un professionnel outdoor, le WP33 Pro est un compagnon fiable.