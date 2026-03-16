La vente de TikTok aux États-Unis pourrait devenir un énorme jackpot pour Washington

La vente de TikTok aux États-Unis continue de faire parler. Un accord a été trouvé pour maintenir l’application sur le territoire américain. Mais l’opération pourrait aussi rapporter très gros au gouvernement.

Depuis plusieurs années, TikTok se trouve au cœur d’un bras de fer politique aux États-Unis. Les autorités américaines soupçonnent l’application, propriété du groupe chinois ByteDance, de pouvoir transmettre des données sensibles à la Chine ou d’influencer l’opinion publique. En 2024, une loi a même été adoptée pour interdire la plateforme si elle restait sous contrôle chinois. Cette décision a placé l’entreprise dans une situation délicate. Elle devait soit quitter le pays, soit vendre ses activités américaines. Le dossier est vite devenu un enjeu économique, politique et stratégique majeur.

Après plusieurs mois d’incertitude, la situation s’est finalement débloquée. En 2025, Donald Trump a annoncé avoir trouvé un repreneur pour les activités américaines de TikTok. Un groupe d’investisseurs américains, mené notamment par Oracle et plusieurs fonds, a accepté de racheter la plateforme dans le pays. L’accord prévoit la création d’une société distincte qui gère les opérations de l'appli aux États-Unis, avec des investisseurs américains majoritaires. Cette solution a permis d’éviter une interdiction brutale de l’application sur le marché américain.

La vente de TikTok aux États-Unis pourrait rapporter jusqu’à 10 milliards de dollars au gouvernement

Selon The Guardian, l’accord conclu autour de TikTok pourrait aussi générer un gain financier exceptionnel pour Washington. L’administration américaine aurait négocié une commission totale pouvant atteindre 10 milliards de dollars pour avoir facilité la transaction avec les autorités chinoises. Une première tranche d’environ 2,5 milliards de dollars aurait déjà été versée au Trésor américain au moment de la finalisation de l’opération.

Cette commission est liée à la création de la nouvelle société qui gère TikTok aux États-Unis. Celle-ci regroupe les actifs américains de la plateforme et fonctionne comme une coentreprise. Les investisseurs américains devraient en détenir environ 80 %, tandis que ByteDance conserverait une participation minoritaire. Malgré cette restructuration, la plateforme reste extrêmement populaire dans le pays.

TikTok revendique aujourd’hui près de 200 millions d’utilisateurs américains, contre environ 170 millions en 2024. Cette influence massive explique pourquoi les autorités américaines ont cherché à maintenir l’application, tout en renforçant leur contrôle sur ses opérations. Pour Washington, ce dossier dépasse largement le cadre des réseaux sociaux.