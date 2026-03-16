Le patron d’OpenAI veut vous vendre l’IA comme l’électricité ou l’eau

Le fondateur d'OpenAI Sam Altman imagine que dans le futur, on paiera l'accès à l'intelligence artificielle comme à l'eau ou l'électricité. Une vision motivée par le goulet d'étranglement dans lequel la technologie risque bientôt d'arriver.

IA payée comme électricité
Crédits : 123RF

Que vous ayez choisi un paiement mensuel, au trimestre ou autre, vous devez régulièrement débourser une certaine somme pour profiter de l'électricité et de l'eau courante dans votre domicile. Maintenant imaginez qu'à ces factures banales s'en ajoute une autre à moyen terme : votre accès à des outils d'intelligence artificielle. Un scénario digne d'un épisode de Black Mirror ? Pas du tout. C'est le futur que prévoit Sam Altman, le fondateur d'OpenAI, à qui l'on doit ChatGPT.

Nous envisageons un avenir où l'intelligence [artificielle] sera un service public, au même titre que l'électricité ou l'eau“, explique-t-il lors d'un événement. On pense facilement à une manière de générer encore plus d'argent qu'actuellement, et il y a de ça. Mais l'idée est surtout de palier la situation dans laquelle se trouvent les entreprises spécialisées dans l'IA en ce moment même : la demande est très forte et les infrastructures n'arrivent plus à suivre.

Payer l'accès à l'IA comme l’électricité ? On y arrive selon le PDG d'OpenAI

Pour que ChatGPT et consorts puissent vous répondre, il faut de la capacité de calcul. Cette dernière est générée par les centres de données et tous les équipements distants gérant vos requêtes. Or, elle ne cesse d'augmenter. La dirigeante d'AMD, Lisa Su, estime que bientôt, il faudra “10 yottaflops” de puissance aux IA, soit 10 000 fois plus qu'en 2022. Avec tout ce que cela implique en terme de consommation électrique et d'impact sur l'environnement.

Lire aussi – Une enceinte connectée sous ChatGPT et designée par Jony Ive : voici le premier appareil développé par OpenAI

Voilà pourquoi il est envisagé de faire payer l'accès à l'IA comme l’électricité. Vous paierez en fonction de la capacité de calcul que vous consommez. Si vos besoins sont grands, vous dépensez plus et inversement. Comme la consommation d’énergie dans une maison versus un petit studio. Nous n'en sommes pas encore là cela dit. S'il doit voir le jour, la mise en place d'un tel système nécessitera de nombreux garde-fous.

Source : Business Insider


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