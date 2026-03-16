La Xbox Helix serait beaucoup plus puissante que la PS6, mais est-ce que ce sera suffisant pour convaincre les joueurs ?

Une récente fuite annonce une différence de taille entre la puissance supposée de la prochaine Xbox et de la PS6. Toutefois, cette avance se fera très probablement au détriment du prix de la console, sans certitude de séduire les joueurs fatigués des stratégies de Microsoft.

Voilà à peine deux semaines que Microsoft a confirmé travailler sur sa prochaine Xbox, nom de code Helix, et depuis les fuites ne s'arrêtent plus de pleuvoir. Alors que nous ne sommes en théorie pas près de pouvoir mettre la main sur la machine, les leakers cherchent d'ores et déjà à savoir quels composants se retrouveront à l'intérieur et, surtout, à quelle puissance on peut s'attendre. Ça tombe, le leaker Moore's Law is Dead a justement un avis sur ce point.

Celui qui s'était illustré avant la sortie de la PS5 en réalisant bon nombre de prédictions justes est aujourd'hui très occupé à s'informer sur le Projet Helix. Or, dans une vidéo YouTube publiée ce week-end, celui-ci a justement émis une théorie sur la puissance de la console. Et si ses prédictions se vérifient, Sonu pourrait avoir du souci à se faire, elle qui ne prévoit pas de faire grimper les performances de sa PS6 à ce point.

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La Xbox Helix pourrait pulvériser la PS6 du côté de la puissance

Selon Moore's Law Is Dead donc, la prochaine Xbox serait 40% à 60% plus rapide que la PS6. Cet écart monumental entre les deux consoles marquerait une première dans l'industrie, mieux vaut donc aborder cette information avec beaucoup de prudence. Ceci dit, ce chiffre est loin d'être invraisemblable. Premièrement, Microsoft a déjà annoncé sa volonté de faire de sa Xbox une machine capable de faire tourner des jeux PC, ce qui demandera nécessairement une puissance de calcul beaucoup plus poussée que les consoles actuelles.

De plus, il se murmure que Sony pourrait faire grimper la fréquence de sa puce à 3,5 GHZ, ce qui lui permettrait de réduire cet écart de puissance avec la Xbox Helix, qui jouerait plutôt la prudence de ce côté-là pour éviter les problèmes de surchauffe. Autrement dit, les deux constructeurs adopteraient donc deux approches différentes pour le hardware de leur console, ce qui pourrait mener à des puissances finalement équivalentes. La différence se trouvera plutôt au niveau du prix. Or, du côté de Xbox, cela s'annonce déjà très salé de ce côté-là.