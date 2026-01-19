Batteries faciles à remplacer : la solution de Google pour satisfaire l’Europe sans sacrifier le design

Les législations peuvent orienter les évolutions du marché du smartphone. Une loi votée par l’Union européenne en témoigne : d’ici 2027, les batteries des smartphones devront être faciles à remplacer. Cette exigence ne semble pas tellement compatible avec le système répandu de collage et de coque scellée. Selon un récent brevet, Google aurait la solution pour répondre à cette obligation sans dénaturer l’ADN des appareils actuels.

En 2023, le Parlement européen a adopté une résolution au sujet des batteries d’appareils électroniques, parmi lesquels les smartphones. L’objectif n’est pas d’imposer aux constructeurs un retour des batteries amovibles (au sens strict) d’ici 2027, mais de faciliter leur remplacement par les utilisateurs, grâce à des outils trouvables aisément (tournevis, petite ventouse…). Au-delà de la réparabilité, les questions de collecte et de recyclage des batteries sont aussi prises en considération par cette mesure.

Toutefois, cette dernière pousse l’industrie des smartphones à revoir sa copie, les coques scellées et les batteries collées n’étant pas tellement compatibles avec ces exigences. Un récent brevet dévoile la solution imaginée par Google afin de combiner esthétisme, étanchéité, finesse, recharge sans fil et contraintes européennes prochaines.

L’Europe exige des batteries faciles à remplacer d’ici 2027 : voici la solution de Google

Pour ce faire, la firme de Mountain View développerait une refonte du système d’intégration de la batterie. Nos confrères d’Hypertxt, en partenariat avec XLEAKS7, nous en livrent les détails. D’abord, fini la colle : la batterie s’insérerait désormais dans un châssis métallique qui la maintiendrait en place grâce à des butoirs mécaniques. Un système de ressorts permettrait de plaquer le châssis contre le corps métallique du téléphone. Cela aurait deux avantages : maintenir la connexion électrique et compenser une éventuelle déformation du smartphone. De plus, le système prévoirait l’espace suffisant pour placer des bobines de charge derrière la cellule.

Cette solution conçue pour améliorer la gestion de l’alimentation offrirait réparabilité, sécurité et stabilité de la batterie. Et selon nos confrères, le document précise que cette solution ne s’adresse pas seulement aux smartphones « classiques ». En effet, ce système développé par Google pourrait s’adapter à divers produits : tablettes, ordinateurs, objets connectés. En plus d’améliorer la réparabilité, il permettrait aussi de résoudre deux défis majeurs inhérents aux appareils pliants : la préservation de la connexion électrique même lorsque l’appareil est en mouvement permanent et le maintien de la batterie.

Rappelons tout de même qu’il ne s’agit ici que d’un brevet et non d’une annonce officielle : comme pour la nouvelle demande de brevet déposée par Apple pour ses AirPods, rien ne garantit que les technologies détaillées dans ces documents se concrétiseront un jour. Mais 2027 approchant, on peut supposer que les constructeurs de smartphones préparent activement ce type de solutions.