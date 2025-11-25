Pas encore sorti, le Realme GT 8 Pro est déjà en précommande, voici son prix

Alors que le smartphone sera officiellement lancé en France le 2 décembre 2025, le Realme GT 8 Pro est d’ores et déjà en précommande, avec des accessoires inclus pour les plus pressés. Ces précommandes sont l’occasion idéale de découvrir en détail la fiche technique du smartphone, ainsi que les différentes déclinaisons qui seront distribuées dans l’Hexagone. Sans oublier les prix !

Premier smartphone à supporter officiellement le Snapdragon 8 Elite Gen 5, le Realme GT 8 Pro est sorti en octobre en Chine. Depuis, la marque alternative d’Oppo a entamé une large campagne de teasing pour sa sortie internationale. Nous avons en effet publié dans nos colonnes plusieurs articles : un premier consacré à son design innovant et un second dédié à ses performances.

Et à une semaine de la sortie en France du smartphone, le teasing continue avec quelques informations beaucoup plus intéressantes. En effet, même si la fiche technique et l’aspect du smartphone n’ont plus vraiment de secret pour nous, nous ne connaissions pas encore les configurations qui seront disponibles en France ni les prix qui seront pratiqués. Et ce sont justement ces informations que la marque vient de publier.

Le Realme GT 8 Pro est en précommande, voici son prix

Alors, à combien le Realme G6T 8 Pro sera-t-il vendu en France ? Son prix démarre à 999 euros, comme le Realme GT 7 Pro. Il n’y a donc pas d’inflation cette année sur la version de base, mais la version la plus puissante augmente de 100 euros. Le Realme GT 8 Pro se décline en deux configurations « standard ». Voici les prix pratiqués :

12+256 Go : 999,99 euros

16+512 Go : 11999,99 euros

Une troisième version appelée « Dream Edition », similaire à celle du Realme GT 7, est également proposée. Elle reprend la seconde configuration, mais profite d’un design « Aston Martin », d’un thème spécifique pour Android et de quelques accessoires dans la boite : un extracteur de carte SIM personnalisé, un chargeur 120 watts, les deux boitiers pour le module photo et les deux coques assorties. Elle est vendue 1300 euros (à un centime près).

Un pack d'accessoires offerts pendant les précommandes

À l’occasion des précommandes, qui n’ont lieu que chez Boulanger et qui ne concernent que le modèle à 1200 euros, un pack d’accessoires d’une valeur de 179 euros est offert pour tout achat. Ce pack inclut le module photo carré et sa coque assortie, le chargeur 120 watts et une paire d’écouteurs TWS. Les précommandes ne dureront que du 25 novembre au 1er décembre inclus.

Rappelons avant de finir les quelques éléments importants de la fiche technique du Realme GT 8 Pro :