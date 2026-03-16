Spotify : les recommandations deviennent encore plus personnalisables avec cette nouveauté

Spotify lance une nouvelle fonctionnalité permettant de personnaliser son “Taste Profil”. Objectif : mieux affiner les recommandations de l'application. Voici comment cela fonctionne.

Spotify
Crédits : 123RF

L'une des grandes forces d'un service de streaming, qu'il soit vidéo ou audio, c'est sa capacité à nous proposer des contenus en fonction de ce que l'on aime. Mais si d'un côté c'est l'assurance de voir ou d'écouter quelque chose susceptible de nous plaire, ça limite un peu la découverte. Sans parler que nos goûts évoluent. C'est pourquoi les plateformes ont un système permettant d'affiner ses préférences. Il est souvent assez basique cela dit.

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Mais ça, c'était avant l'arrivé de l'intelligence artificielle. Sur Spotify, l'IA peut créer des playlists personnalisés à partir d'une simple requête. L'application veut aller encore plus loin avec la personnalisation de votre “Taste Profile“. C'est le nom d'un nouvel onglet à venir dont la traduction française n'est pas encore connue. On imagine “Profil Musical” ou quelque chose dans le genre. L'avantage, c'est qu'il sera modifiable à la volée.

Spotify vous laissera modifier votre “Profil Musical” très simplement

Le “Taste Profile” se servira de tout ce que vous écoutez (musiques, podcasts et livres audio) afin d'établir votre profil. Les recommandations générées par Spotify se basent naturellement dessus. Si vous remarquez une erreur, ou simplement si vous avez envie d'autre chose, il suffira de l'écrire. Par exemple : “Je n'aime plus trop tel(le) artiste” ou “Moins de rock, plus de blues“. Vous pourrez aussi indiquer des changements ponctuels du type : “Je m'entraîne pour un marathon, j'ai besoin de plus de musiques pour me motiver à courir“.

Taste Profil sur Spotify
Le “Taste Profil” sur Spotify

Vos commentaires nous aident à déterminer ce qui doit être mis en avant, ce qui doit être mis en retrait et ce que vous découvrirez ensuite sur la page d'accueil“, résume Spotify. La fonction est pour le moment disponible en version bêta, uniquement aux abonnés Premium de Nouvelle-Zélande. Le reste du monde sera servi “dans les prochaines semaines“. Notez qu'elle reste optionnelle. Vous pouvez très bien ne pas y toucher et laisser faire l'algorithme.


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