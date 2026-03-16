Bientôt un nouveau Mario 3D sur la Switch 2 ? Les joueurs sont à la recherche du moindre indice

Les rumeurs s'intensifient sur la supposée sortie d'un nouveau Mario 3D cette année… au point de s'appuyer sur des bribes d'indices. Ainsi, lorsque l'on demande au leaker réputé NateTheHate s'il sait si un tel jeu est en développement, sa réponse nébuleuse est suffisante pour échafauder de nouvelles théories.

En 2017 sortait Super Mario Odyssey sur la première Switch, soit le dernier Mario 3D à date — Super Mario Wonder étant certes modélisé en trois dimensions, mais avec un aspect et un gameplay en 2D. Cela fait donc presque 10 ans que les joueurs attendent une nouvelle entrée qui prendrait la relève d'Odyssey, Galaxy et autres grands noms du genre. Beaucoup étaient déçus ne pas voir d'annonce au moment du lancement de la Switch 2. Rebelote il y a quelques jours, pour les 40 ans du plombier moustachu, célébré uniquement par une nouvelle figurine Lego.

Les attentes sont donc immenses et Nintendo se garde bien de donner la moindre information. S'il paraît évident qu'un nouveau Mario 3D finira bien par sortir un jour, reste à savoir quand, le catalogue de la Switch 2 en ayant grandement besoin. Résultat : on se raccroche au moindre indice qui pourrait laisser penser que les choses avancent. Comme, par exemple, lorsqu'un leaker réputé indique qu'il ne peut rien dire sur le sujet.

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Les rumeurs s'intensifient autour du prochain Mario 3D

Ce samedi 14 mars, le streaming Hugo Gaming a directement demandé à NateTheHate, leaker généralement très bien informé, s'il avait des informations à propos du prochain Mario 3D. Ce à quoi le principal intéressé a simplement répondu : “Rien que je ne peux partager pour le moment”. Rien ? Donc il y a bien quelque chose ? Mais il est encore trop tôt, n'est-ce pas ? Voilà en somme les réflexions qui ont fusé ce week-end autour de ce petit tweet.

Il se murmure déjà que Nintendo va profiter de la sortie du film Mario Galaxy, le 1er avril prochain, pour annoncer la nouvelle entrée dans la licence. Et s'il s'agissait, justement, d'un nouveau Mario Galaxy ? Bref, il est évident que le nouveau Mario 3D est en développement, et le tweet de NatetheHate laisse certes entendre qu'il est au courant de quelque chose, mais qu'il est encore trop tôt pour en parler. Mais il est aussi, clairement, trop tôt pour faire des plans sur la comète. Patience, ça arrive.