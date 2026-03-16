Windows 11 : impossible d’accéder au disque C: sur certains PC après la dernière mise à jour, la tuile !

Tous les bugs de Windows 11 ne sont pas aussi graves les uns que les autres, mais celui que subit aujourd'hui une partie des utilisateurs est particulièrement handicapant. Depuis la dernière mise à jour, ces derniers ne peuvent tout simplement plus ouvrir leur disque C: depuis l'explorateur de fichiers.

Que Windows soit sujet à des bugs, on a l'habitude. On pourrait même dire que l'on comprend : un système de cette taille et de cette complexité est forcément sujet à quelques désagréments techniques, sur lesquels on ferme volontiers les yeux tant qu'ils ne sont pas trop handicapants. Mais quand c'est l'accès à tout un pan de notre PC qui nous est refusé, c'est une autre paire de manches — et c'est exactement ce dont sont victimes certains utilisateurs depuis quelques jours.

Microsoft a en effet reconnu qu'un bug affecte actuellement les PC Samsung, plus particulièrement les Galaxy Book 4 se trouvant sur Windows 11 25H2 et 24H2. Lorsque les utilisateurs tentent de se rendre sur le disque C: (soit généralement l'espace où est installé Windows et l'intégralité des composants essentiels à son développement, en plus des données de l'utilisateur), un message d'erreur s'affiche à l'écran : “C:\ n'est pas accessible : accès refusé”.

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Windows 11 subit son pire bug depuis un moment

Microsoft est donc toujours en train d'enquêter sur le problème. Pour le moment, le bug ne semble pas impacter les PC d'autres constructeurs que Samsung. Malheureusement, le bug s'active même lorsque l'utilisateur n'est pas dans l'explorateur de fichiers. Il peut également se déclencher en ouvrant des applications ayant besoin de l'accès au disque, ou en effectuant diverses tâches administratives sur son PC.

La firme de Redmond suspecte un conflit avec la fonction Quick Share, mais n'a pas donné plus de détails pour le moment. En attendant, un membre de Reddit affirme avoir trouvé une solution temporaire, qui consiste à modifier les autorisations de sécurité de l'ensemble du disque C: en Tout le monde. Si cette technique fonctionne, elle affaiblit également beaucoup la sécurité de tout le système. Si vous êtes concerné, agissez donc avec précautions.