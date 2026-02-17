Quick Share : Google s’inspire encore d’Apple et supprime une option historique de partage, voici pourquoi

Google déploie une mise à jour de Quick Share. Après avoir étendu sa compatibilité avec la solution d’Apple, la firme de Mountain View améliore désormais les performances de son système de partage de fichiers, mais elle met surtout l’accent sur la sécurité en supprimant l’une de ses options de réception.

Pixel 10 Pro
Crédits : Phonandroid

Google a fait de Quick Share, son service permettant de transférer facilement des fichiers (photos, vidéos, documents) entre appareils sans applications tierces ni câbles, le porte-drapeau de l’interopérabilité. En fin d’année dernière, le géant de la tech a opéré un véritable tour de force en le rendant compatible avec AirDrop sur les Pixel 10 : le premier pas de la simplification du partage de données entre un smartphone Android et un iPhone.

La firme de Mountain View, soutenue dans sa démarche par d’autres entreprises comme Qualcomm, ne s’est pas arrêtée là : elle vient de confirmer l’interopérabilité entre AirDrop et Quick Share directement au niveau de l’OS, ce qui signifie que « beaucoup plus d’appareils Android » seront prochainement compatibles avec la solution d’Apple. Mais le pilier premier de ce service, avant l’ouverture, est la confidentialité. C’est pourquoi, afin d’en renforcer la sécurité, Google retire une option des paramètres de Quick Share.

Quick Share adopte un fonctionnement similaire à AirDrop pour améliorer sa sécurité

Traditionnellement, Quick Share offrait quatre modes de réception qui se différenciaient par leur degré de confidentialité. Les utilisateurs avaient le choix entre restreindre totalement le transfert de données entre leurs propres appareils connectés à un même compte, autoriser la réception de documents venant uniquement de leurs contacts synchronisés ou activer l’option « Tout le monde » pour tous les appareils situés à proximité soit pendant 10 minutes, soit en permanence.

Or, en étant activée constamment, l’option « Tout le monde » peut exposer les utilisateurs à un risque plus élevé de transferts de fichiers indésirables voire malveillants. Alors, certes, seule l’autorisation du propriétaire permet la réception d’un fichier ; mais, comme le souligne Android Headlines, les techniques d’ingénierie sociale pouvant inciter les utilisateurs à accepter des contenus suspects existent.

Pour prévenir ce risque, Google a décidé de supprimer discrètement l’option « Tout le monde », en conservant toutefois la possibilité de l’activer pendant dix minutes. Cette décision améliore ainsi l’ergonomie du partage de fichiers sur Android et sa sécurité, ce qui rapproche Quick Share du modèle d’AirDrop. Pour ne rien gâcher, la firme de Mountain View profite de cette mise à jour pour améliorer la compatibilité entre plateformes et les performances de son service sur plusieurs appareils : rapidité, stabilité et fluidité devraient être au rendez-vous.


