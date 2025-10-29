Quick Share pourrait bientôt corriger une faille de sécurité si grosse qu’on se demande pourquoi elle est encore là

Quick Share est certes l’un des outils les plus pratiques d’Android, mais c’est aussi l’un des moins sécurisés. En effet, il n’est pas difficile pour quelqu’un de malintentionné de se saisir de votre smartphone et de lui envoyer des fichiers corrompus ou, à l’inverse, voler tout ce qui se trouve dessus. Heureusement, cela pourrait bientôt changer.

Quick Share a beau être l’une des meilleures fonctionnalités d’Android, elle n’en est pas moins exempte de défauts. Si elle permet certes d’envoyer et de recevoir des fichiers en un rien de temps et d’un simple clic, le tout sans fil, Google a bien été obligé d’améliorer sa formule avec le temps en corrigeant certains de ses plus gros défauts. Malgré tout, certains d’entre eux persistent encore, et rendent même la fonctionnalité particulièrement dangereuse.

À l’heure actuelle, Quick Share exige seulement une confirmation de l’utilisateur recevant le transfert, sauf si ce dernier utilise un appareil déjà connecté à son Google pour l’envoi. Autrement dit, puisque l’émetteur n’a pas besoin de confirmer de valider le transfert, n’importe qui peut se saisir de votre smartphone et s’envoyer des fichiers sur son propre appareil. Une grave faille de sécurité qui pourrait enfin être corrigée.

Le plus gros défaut de Quick Share en passe d’être corrigé

Nos confrères d’Android Authority ont en effet repéré une petite modification dans le code de Nearby, le protocole de communication sur lequel repose Quick Share. La dernière version est venue ajouter un nouveau flag, baptisé “advanced_protection_enabled”. Toute porte à croire que celui-ci fait référence à Protection avancée, un ensemble d’outils de sécurité sur Android que l’on peut activer en un clic.

Or, Android 16 intègre lui aussi une petite nouveauté concernant Protection avancée : la possibilité pour les applications de vérifier que la fonctionnalité est activée. Justement, le flag “advanced_protection_enabled” permettra à Quick Share de demander une authentification de la part de l’émetteur si Protection avancée est activée. Pour l’heure, on ne sait pas encore quelle forme prendra cette confirmation, ni quand celle-ci sera déployée auprès des utilisateurs.

