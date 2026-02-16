Peut-on multiplier par 3 l’autonomie de son iPhone ? Il a tenté l’expérience grâce à un kit à 10 $ sur Amazon

Peut-on transformer son vieux smartphone en monstre d’autonomie ? Ce YouTubeur a tenté l’expérience en remplaçant la batterie de son iPhone 11 Pro par une cellule trois fois plus puissante issue d’un kit à 10 $ déniché sur Amazon. Voici les informations qui découlent de ses tests.

La batterie est l’un des principaux critères d’achat d’un smartphone. Par conséquent, il n’est pas étonnant que, lorsqu’elle commence à rendre l’âme, certains utilisateurs pensent à changer d’appareil dans la mesure où, selon les modèles, il n’est pas toujours évident de changer soi-même sa batterie – même si les normes européennes poussent à faciliter leur remplacement.

Parallèlement, au-delà de l’aspect matériel, les marques travaillent à offrir à leurs téléphones une meilleure autonomie grâce à des mises à jour logicielles. Apple en fait partie : la firme de Cupertino prévoirait d’améliorer les performances de ses iPhone et donc l’endurance de leur batterie, à condition qu’ils soient compatibles avec iOS 27. Mais certains utilisateurs considèrent qu’ils n’ont pas le temps d’attendre le développement de telles solutions, alors ils bidouillent eux-mêmes. C’est ainsi qu’un YouTubeur est parvenu à tripler la capacité de la batterie de son iPhone 11 Pro.

Ce YouTubeur triple la capacité de la batterie de son iPhone 11 Pro avec un kit de remplacement à 10 $ trouvé sur Amazon

À ne pas reproduire chez soi. La chaîne YouTube The Fix a mené une expérience audacieuse : remplacer la batterie de son iPhone 11 Pro par une cellule de 12 000 mAh – soit plus de trois fois sa capacité d’origine. Notons d’abord que ce type de « tuning » n’est pas recommandé par Apple et que, si jamais vous tenez à remplacer votre batterie vous-même, mieux vaut vous tourner vers des entreprises fiables et réputées pour acheter votre composant.

Cette mise en garde faite, passons maintenant au vif du sujet. The Fix a décidé d’opérer ce remplacement après que la batterie de son iPhone 11 Pro a chuté à 67 % de sa capacité maximale. Selon nos confrères de TechRadar, il lui restait donc environ 2 060 mAh – contre les 3 046 mAh initiaux. Pour procéder, le YouTubeur s’est d’abord procuré un kit de remplacement à 10 $ sur Amazon composé notamment d’une batterie à la capacité affichée de 12 000 mAh.

L’opération n’a pas été un long fleuve tranquille : plusieurs vis doivent être retirées et le démontage fait soigneusement. Mais une fois la manipulation réalisée avec succès, le smartphone affichait de nouveau une capacité maximale de 100 %, à ceci près qu’il présentait une mention « non vérifiée ». Le YouTubeur a ensuite effectué d’autres tests, qui ont toutefois indiqué une capacité réelle moindre que celle annoncée : soit environ 9 997 mAh – au lieu de 12 000.

Ces résultats montrent que la capacité déclarée de cette batterie de remplacement est à prendre avec des pincettes. Surtout, cette expérience est plutôt ponctuelle : The Fix ne propose pas de test de ses performances sur le long terme – pour l’instant en tout cas. Or il serait intéressant, pour la science, de connaître l’endurance de la batterie dans le temps et le réel gain d’autonomie qu’elle confère.