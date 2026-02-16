Peut-on multiplier par 3 l’autonomie de son iPhone ? Il a tenté l’expérience grâce à un kit à 10 $ sur Amazon

Peut-on transformer son vieux smartphone en monstre d’autonomie ? Ce YouTubeur a tenté l’expérience en remplaçant la batterie de son iPhone 11 Pro par une cellule trois fois plus puissante issue d’un kit à 10 $ déniché sur Amazon. Voici les informations qui découlent de ses tests.

iPhone Dynamic Island

La batterie est l’un des principaux critères d’achat d’un smartphone. Par conséquent, il n’est pas étonnant que, lorsqu’elle commence à rendre l’âme, certains utilisateurs pensent à changer d’appareil dans la mesure où, selon les modèles, il n’est pas toujours évident de changer soi-même sa batterie – même si les normes européennes poussent à faciliter leur remplacement.

Parallèlement, au-delà de l’aspect matériel, les marques travaillent à offrir à leurs téléphones une meilleure autonomie grâce à des mises à jour logicielles. Apple en fait partie : la firme de Cupertino prévoirait d’améliorer les performances de ses iPhone et donc l’endurance de leur batterie, à condition qu’ils soient compatibles avec iOS 27. Mais certains utilisateurs considèrent qu’ils n’ont pas le temps d’attendre le développement de telles solutions, alors ils bidouillent eux-mêmes. C’est ainsi qu’un YouTubeur est parvenu à tripler la capacité de la batterie de son iPhone 11 Pro.

Ce YouTubeur triple la capacité de la batterie de son iPhone 11 Pro avec un kit de remplacement à 10 $ trouvé sur Amazon

À ne pas reproduire chez soi. La chaîne YouTube The Fix a mené une expérience audacieuse : remplacer la batterie de son iPhone 11 Pro par une cellule de 12 000 mAh – soit plus de trois fois sa capacité d’origine. Notons d’abord que ce type de « tuning » n’est pas recommandé par Apple et que, si jamais vous tenez à remplacer votre batterie vous-même, mieux vaut vous tourner vers des entreprises fiables et réputées pour acheter votre composant.

Cette mise en garde faite, passons maintenant au vif du sujet. The Fix a décidé d’opérer ce remplacement après que la batterie de son iPhone 11 Pro a chuté à 67 % de sa capacité maximale. Selon nos confrères de TechRadar, il lui restait donc environ 2 060 mAh – contre les 3 046 mAh initiaux. Pour procéder, le YouTubeur s’est d’abord procuré un kit de remplacement à 10 $ sur Amazon composé notamment d’une batterie à la capacité affichée de 12 000 mAh.

L’opération n’a pas été un long fleuve tranquille : plusieurs vis doivent être retirées et le démontage fait soigneusement. Mais une fois la manipulation réalisée avec succès, le smartphone affichait de nouveau une capacité maximale de 100 %, à ceci près qu’il présentait une mention « non vérifiée ». Le YouTubeur a ensuite effectué d’autres tests, qui ont toutefois indiqué une capacité réelle moindre que celle annoncée : soit environ 9 997 mAh – au lieu de 12 000.

Ces résultats montrent que la capacité déclarée de cette batterie de remplacement est à prendre avec des pincettes. Surtout, cette expérience est plutôt ponctuelle : The Fix ne propose pas de test de ses performances sur le long terme – pour l’instant en tout cas. Or il serait intéressant, pour la science, de connaître l’endurance de la batterie dans le temps et le réel gain d’autonomie qu’elle confère.


