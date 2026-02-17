Écrire avec votre smartphone ne sera plus jamais pareil avec ce nouveau mode de Gboard

Le clavier numérique est un élément incontournable de nos smartphones, Gboard s'apprête désormais à y intégrer un pavé tactile.

gboard
Crédits : 123rf

Si Gboard continue de s'améliorer par petites touches, on peut pas dire que l'expérience d'utilisation ait été révolutionnée au cours des dernières années. L'application de clavier de Google est mature, certes, mais il y a toujours de la place pour la perfectionner et rendre son utilisation plus agréable et pratique au quotidien. Et l'on devrait justement assister à l'arrivée prochaine d'une nouvelle fonctionnalité qui pourrait faire toute la différence.

En fouillant le code de la version 16.8.2.867538971-beta-arm64-v8a de l'application Gboard, Android Authority a découvert le développement en cours d'un mode curseur. Celui-ci prend la forme d'un genre de pavé tactile, comme on peut retrouver sur les PC portables, mais virtuel bien sûr, permettant de naviguer avec plus de précision au sein du texte. Avec cette option, l'utilisateur peut changer facilement de paragraphe ou de ligne, les déplacements et le défilement sont bien plus aisés que d'essayer de viser avec son doigt la zone où l'on souhaite décaler le curseur.

Gboard devient plus pratique sur grand écran

Pour afficher ce pavé tactile, il suffit de maintenir la barre d'espace enfoncée. Pour l'instant, cette commande permet de changer la langue du clavier, on ne sait pas comment cette fonction sera accessible une fois qu'elle sera remplacée par le touchpad virtuel. Une fois invoqué, le pavé tactile prend la place des touches du clavier et un curseur virtuel apparaît, comme vous pouvez l'observer dans les captures d'écran ci-dessous.

gboard pave tactile
Crédit : Android Authority

Le curseur peut être déplacé dans toutes les directions à l'aide du pavé tactile. Cette fonction résout un problème du contrôle du curseur par glissement de Gboard, qui manque de précision et peut prendre plus de temps qu'on ne le souhaiterait pour le positionner exactement où on veut. Le système de glissement actuel pour déplacer le curseur est d'autant plus inadapté que la taille de l'affichage des smartphones n'a cessé de grandir, sans mentionner même l'apparition des smartphones pliables. La manipulation est particulièrement pénible sur grand écran.

On ne sait pas encore quand ce mode curseur sera rendu disponible auprès de tous les utilisateurs.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

iOS 26.4 est déjà disponible en bêta, quoi de neuf sur iPhone ?

La bêta 1 d’iOS 26.4 arrive plus tôt qu’on le pensait, avec des changements importants pour Apple Podcasts et Apple Music. Par contre, aucune trace de la nouvelle Siri alimentée…

Avec son Galaxy S26 Ultra, Samsung veut améliorer les selfies de groupe

Le Galaxy S26 Ultra va bénéficier d’améliorations au niveau du capteur principal et du téléobjectif périscopique, mais la caméra selfie n’est pas en reste. Si on n’attend pas de grandes…

Le Honor Magic V6 se dévoile en photos dans une version pliable ultra-fine rouge sombre

Le Honor Magic V6 apparaît avant son lancement officiel à travers une série de photos circulant sur les réseaux chinois. Le futur pliable se distingue par une finesse remarquable et…

Peut-on multiplier par 3 l’autonomie de son iPhone ? Il a tenté l’expérience grâce à un kit à 10 $ sur Amazon

Peut-on transformer son vieux smartphone en monstre d’autonomie ? Ce YouTubeur a tenté l’expérience en remplaçant la batterie de son iPhone 11 Pro par une cellule trois fois plus puissante…

Acer Aspire A15 : grosse remise de 300€ sur ce puissant PC portable, vite !

Le saviez-vous ? Il est possible de s’acheter un PC portable ultra-puissant pour moins de 800 euros. Vous en doutez ? Et bien ça se passe sur le site de…

Apple annonce sa prochaine keynote, voici les nouveautés attendues

On connaît la date de la prochaine keynote Apple, et on a une petite idée de ce qui y sera annoncé. Nouveau MacBook d’entrée de gamme, iPhone 17e, deux modèles…

Phonandroid : le site se refait une beauté et accueille une nouvelle rubrique !

Et voilà, nous y sommes : la nouvelle version de Phonandroid est en ligne ! Après plus de quinze années d’existence, il était grand temps que le site s’offre un…

Fuites de DNS : la menace que la plupart des internautes ignorent

Même en utilisant un VPN, certaines de vos données personnelles peuvent être exposées en ligne. Cette vulnérabilité peut provenir d’une fuite de DNS, une menace bien réelle, mais que la…

Les départs massifs de Discord mettent à genoux cette plateforme concurrente

Discord traverse une nouvelle zone de turbulences. L’annonce d’une vérification d’âge mondiale pousse de nombreux utilisateurs à quitter la plateforme. Leur arrivée massive sur une alternative provoque déjà des ralentissements…

iPhone 17e : voici pourquoi vous ne devriez pas croire aveuglément toutes les rumeurs

L’officialisation de l’iPhone 17e approche à grands pas et les rumeurs à son sujet se multiplient. Mais la dernière en date, alors qu’elle prétend révéler ses performances, pourrait bien être…