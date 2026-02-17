Écrire avec votre smartphone ne sera plus jamais pareil avec ce nouveau mode de Gboard

Le clavier numérique est un élément incontournable de nos smartphones, Gboard s'apprête désormais à y intégrer un pavé tactile.

Si Gboard continue de s'améliorer par petites touches, on peut pas dire que l'expérience d'utilisation ait été révolutionnée au cours des dernières années. L'application de clavier de Google est mature, certes, mais il y a toujours de la place pour la perfectionner et rendre son utilisation plus agréable et pratique au quotidien. Et l'on devrait justement assister à l'arrivée prochaine d'une nouvelle fonctionnalité qui pourrait faire toute la différence.

En fouillant le code de la version 16.8.2.867538971-beta-arm64-v8a de l'application Gboard, Android Authority a découvert le développement en cours d'un mode curseur. Celui-ci prend la forme d'un genre de pavé tactile, comme on peut retrouver sur les PC portables, mais virtuel bien sûr, permettant de naviguer avec plus de précision au sein du texte. Avec cette option, l'utilisateur peut changer facilement de paragraphe ou de ligne, les déplacements et le défilement sont bien plus aisés que d'essayer de viser avec son doigt la zone où l'on souhaite décaler le curseur.

Gboard devient plus pratique sur grand écran

Pour afficher ce pavé tactile, il suffit de maintenir la barre d'espace enfoncée. Pour l'instant, cette commande permet de changer la langue du clavier, on ne sait pas comment cette fonction sera accessible une fois qu'elle sera remplacée par le touchpad virtuel. Une fois invoqué, le pavé tactile prend la place des touches du clavier et un curseur virtuel apparaît, comme vous pouvez l'observer dans les captures d'écran ci-dessous.

Le curseur peut être déplacé dans toutes les directions à l'aide du pavé tactile. Cette fonction résout un problème du contrôle du curseur par glissement de Gboard, qui manque de précision et peut prendre plus de temps qu'on ne le souhaiterait pour le positionner exactement où on veut. Le système de glissement actuel pour déplacer le curseur est d'autant plus inadapté que la taille de l'affichage des smartphones n'a cessé de grandir, sans mentionner même l'apparition des smartphones pliables. La manipulation est particulièrement pénible sur grand écran.

On ne sait pas encore quand ce mode curseur sera rendu disponible auprès de tous les utilisateurs.