Avec son Galaxy S26 Ultra, Samsung veut améliorer les selfies de groupe

Le Galaxy S26 Ultra va bénéficier d'améliorations au niveau du capteur principal et du téléobjectif périscopique, mais la caméra selfie n'est pas en reste.

Galaxy S23 Ultra

Si on n'attend pas de grandes évolutions matérielles en photographie sur le Galaxy S26 Ultra par rapport à son prédécesseur, Samsung nous réserve tout de même quelques nouveautés en la matière. Alors qu'on connaît les caractéristiques des différents capteurs photo à l'arrière du smartphone depuis quelques semaines déjà, le leaker Ice Universe nous fournit désormais les détails concernant la caméra frontale, qui sert notamment à capturer des selfies.

Il s'agira d'un capteur Sony d'une taille de 1/3.2″, comme pour le Galaxy S25 Ultra. Il offre une définition de 12 MP, pour une taille des pixels de 1,12 um et une ouverture de f/2.2. Jusqu'ici, on ne constate aucun changement par rapport à la caméra frontale déjà utilisée sur le modèle antérieur. Mais la source évoque un champ de vision élargi à 85°, contre 80° auparavant. Si cette information se confirme, nous devrions donc pouvoir réaliser plus facilement des selfies de groupe avec le Galaxy S26 Ultra. Il sera un peu plus simple de faire entrer tout le monde dans le cadre, même si la différence entre 80 et 85° n'est pas immense non plus.

Quelques améliorations en photo pour le Galaxy S26 Ultra

Pour les capteurs dorsaux, voici ce qui nous attend :

  • Grand angle 200 MP, f/1.4, 24 mm, 1/1.3″, 0,6 µm, PDAF multidirectionnel, OIS
  • Ultra grand angle 50 MP, f/1.9, 120°, 1/2.5″, 0,7 µm, PDAF Dual Pixel, vidéo Super Steady
  • Téléobjectif périscopique 50 MP, f/2.8, 111 mm, 1/2.52″, 0,7 µm, PDAF, OIS, zoom optique 5x
  • Téléobjectif 10 MP, 1/3.94″, PDAF, OIS, zoom optique 3x

Là encore, les changements ne sautent pas aux yeux. La principale amélioration vient de l'ouverture plus grande au niveau du capteur grand-angle et du téléobjectif périscopique. La capture de la lumière devrait en être plus efficace, ce qui améliorerait la qualité des clichés de nuit. D'ailleurs, Samsung axe beaucoup sa communication sur les photos de nuit depuis quelques jours. En plus de capteurs plus ouverts et prompts à absorber la lumière, l'IA devrait intervenir pour améliorer le mode nuit. L'IA pourrait aussi booster les capacités de zoom du S26 Ultra.

Les Galaxy S26 seront présentés officiellement par Samsung le 25 février 2026 lors d'une conférence Unpacked.


