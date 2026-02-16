Acer Aspire A15 : grosse remise de 300€ sur ce puissant PC portable, vite !

Le saviez-vous ? Il est possible de s’acheter un PC portable ultra-puissant pour moins de 800 euros. Vous en doutez ? Et bien ça se passe sur le site de Boulanger grâce à une belle promotion de 200 euros et un bonus reprise de 100 euros sur le ACER Aspire A15-51M-90HF. On vous explique comment vous l'offrir à 799 euros seulement ci-dessous.

Vous avez manqué les soldes d'hiver et vous avez besoin d’un PC portable puissant sans avoir à casser votre PEL ? Ne désespérez pas ! Même si les bons plans sont plus rares hors période de soldes, ils ne sont pas pour autant inexistants. C’est pour cette raison que notre équipe cherche pour vous chaque jour les meilleures offres à ne pas manquer.

Aujourd’hui, nous sommes tombés sur une promotion qui concerne le PC portable ACER Aspire A15-51M-90HF. Habituellement, ce modèle est en vente pour 1099,99 euros. Mais en ce moment, Boulanger brade son prix à seulement 899,99 euros. Et si vous avez un vieux PC portable que vous n’utilisez plus, vous pouvez obtenir 100 euros de bonus reprise en plus de la valeur de votre PC portable. Ainsi, le ACER Aspire A15-51M-90HF vous revient à seulement 799,99 euros. C’est un tarif exceptionnel pour un modèle équipé d’un processeur Intel Core i9 14 coeurs !

Acer Aspire A15 : des performances de haut vol à prix mini

Le PC portable Acer Aspire A15-51M-90HF offre des caractéristiques haut de gamme pour un tarif très raisonnable. En effet, il est doté d’un surpuissant processeur 14 cœurs Intel Core i9 13900H avec une fréquence turbo colossale de 5,4 GHz. Pour couronner le tout, ce processeur est associé à 32 Go de mémoire vive DDR5. Vous avez donc un ordinateur parfaitement adapté aux usages les plus exigeants en ressources. Que ce soit pour du multitâche ou bien pour utiliser des logiciels très gourmands en performances, vous garderez dans tous les cas une fluidité et rapidité d’utilisation impeccable.

En plus, avec un disque dur SSD PCI EXPRESS de 1 To, vous avez des vitesses d’écriture et de lecture ultra rapides ce qui vous permet notamment de lancer Windows de façon quasi instantanée.

Du côté de l’écran, on profite d’une grande dalle 15,6 pouces avec une résolution Full HD (1920 x 1080 pixels) pour un résultat net. Vous pourrez aussi utiliser ce modèle dehors en plein soleil grâce à son traitement antireflets et sa luminosité de 220 nits. Enfin,pour la connectique et la connectivité, vous disposez d'un port Thunderbolt 4 Type-C, d’un port HDMI 2.1, du Bluetooth 5.0 et du Wi-Fi 6E.