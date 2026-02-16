Acer Aspire A15 : grosse remise de 300€ sur ce puissant PC portable, vite !

Le saviez-vous ? Il est possible de s’acheter un PC portable ultra-puissant pour moins de 800 euros. Vous en doutez ? Et bien ça se passe sur le site de Boulanger grâce à une belle promotion de 200 euros et un bonus reprise de 100 euros sur le ACER Aspire A15-51M-90HF. On vous explique comment vous l'offrir à 799 euros seulement ci-dessous.

ACER Aspire A15

Vous avez manqué les soldes d'hiver et vous avez besoin d’un PC portable puissant sans avoir à casser votre PEL ? Ne désespérez pas ! Même si les bons plans sont plus rares hors période de soldes, ils ne sont pas pour autant inexistants. C’est pour cette raison que notre équipe cherche pour vous chaque jour les meilleures offres à ne pas manquer.

Aujourd’hui, nous sommes tombés sur une promotion qui concerne le PC portable ACER Aspire A15-51M-90HF. Habituellement, ce modèle est en vente pour 1099,99 euros. Mais en ce moment, Boulanger brade son prix à seulement 899,99 euros. Et si vous avez un vieux PC portable que vous n’utilisez plus, vous pouvez obtenir 100 euros de bonus reprise en plus de la valeur de votre PC portable. Ainsi, le ACER Aspire A15-51M-90HF vous revient à seulement 799,99 euros. C’est un tarif exceptionnel pour un modèle équipé d’un processeur Intel Core i9 14 coeurs !

Acer Aspire A15 : des performances de haut vol à prix mini

Le PC portable Acer Aspire A15-51M-90HF offre des caractéristiques haut de gamme pour un tarif très raisonnable. En effet, il est doté d’un surpuissant processeur 14 cœurs Intel Core i9 13900H avec une fréquence turbo colossale de 5,4 GHz. Pour couronner le tout, ce processeur est associé à 32 Go de mémoire vive DDR5. Vous avez donc un ordinateur parfaitement adapté aux usages les plus exigeants en ressources. Que ce soit pour du multitâche ou bien pour utiliser des logiciels très gourmands en performances, vous garderez dans tous les cas une fluidité et rapidité d’utilisation impeccable.

En plus, avec un disque dur SSD PCI EXPRESS de 1 To, vous avez des vitesses d’écriture et de lecture ultra rapides ce qui vous permet notamment de lancer Windows de façon quasi instantanée.

Du côté de l’écran, on profite d’une grande dalle 15,6 pouces avec une résolution Full HD (1920 x 1080 pixels) pour un résultat net. Vous pourrez aussi utiliser ce modèle dehors en plein soleil grâce à son traitement antireflets et sa luminosité de 220 nits. Enfin,pour la connectique et la connectivité, vous disposez d'un port Thunderbolt 4 Type-C, d’un port HDMI 2.1, du Bluetooth 5.0 et du Wi-Fi 6E.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers bons plans !

Apple annonce sa prochaine keynote, voici les nouveautés attendues

On connaît la date de la prochaine keynote Apple, et on a une petite idée de ce qui y sera annoncé. Nouveau MacBook d’entrée de gamme, iPhone 17e, deux modèles…

Phonandroid : le site se refait une beauté et accueille une nouvelle rubrique !

Et voilà, nous y sommes : la nouvelle version de Phonandroid est en ligne ! Après plus de quinze années d’existence, il était grand temps que le site s’offre un…

Fuites de DNS : la menace que la plupart des internautes ignorent

Même en utilisant un VPN, certaines de vos données personnelles peuvent être exposées en ligne. Cette vulnérabilité peut provenir d’une fuite de DNS, une menace bien réelle, mais que la…

Les départs massifs de Discord mettent à genoux cette plateforme concurrente

Discord traverse une nouvelle zone de turbulences. L’annonce d’une vérification d’âge mondiale pousse de nombreux utilisateurs à quitter la plateforme. Leur arrivée massive sur une alternative provoque déjà des ralentissements…

iPhone 17e : voici pourquoi vous ne devriez pas croire aveuglément toutes les rumeurs

L’officialisation de l’iPhone 17e approche à grands pas et les rumeurs à son sujet se multiplient. Mais la dernière en date, alors qu’elle prétend révéler ses performances, pourrait bien être…

On connait le prix en euros et la date de lancement des Xiaomi 17 et 17 Ultra

La sortie des Xiaomi 17 et 17 Ultra se précise, voici les dernières informations qui nous parviennent à propos de la disponibilité des deux smartphones haut de gamme. Comme chaque…

Plus besoin de brancher votre voiture électrique, le parking de cette résidence le fait à votre place

Dans une résidence californienne, le stationnement devient entièrement automatisé. Les conducteurs déposent leur voiture électrique à l’entrée et le système s’occupe du reste. Un bras robotique se charge même de…

Bon plan Logitech MX Keys S : le meilleur clavier sans fil bureautique passe à prix cassé !

Il n’y a rien de pire au quotidien que d’utiliser un mauvais clavier. C’est à la fois désagréable et ça fait perdre beaucoup de productivité sur du long terme. Alors…

X (Twitter) est de retour en ligne après une panne mondiale

Mise à jour : la situation est revenue à la normale, la connexion à X (Twitter) est de nouveau possible. La panne aura duré un peu moins de 2 heures….

Samsung Galaxy Buds 4 Pro : une nouvelle fuite révèle finalement l’abandon d’une fonctionnalité très attendue

Les futurs écouteurs sans fil de Samsung, les Galaxy Buds 4 et Buds 4 Pro, ont déjà révélé presque tous leurs secrets au fil des différentes fuites. Cependant, la dernière…