Entre compatibilité avec AirDrop et connexion Wi-Fi, il va falloir choisir : la mise à jour Quick Share provoque un bug ennuyeux

Google a ébranlé les frontières entre iOS et Android : le géant de la tech vient de rendre sa fonctionnalité Quick Share compatible avec la technologie équivalente chez Apple : AirDrop. Pour le moment réservée aux Pixel 10, cette interopérabilité accrue semble néanmoins provoquer un bug ennuyeux chez certains utilisateurs.

La semaine dernière, Google a opéré un véritable tour de force : à la surprise générale – et pour le plus grand plaisir des utilisateurs –, il a annoncé que Quick Share était désormais compatible avec la technologie équivalente d’Apple : AirDrop. Cette interopérabilité accrue entre les deux systèmes de partage de fichiers est pour le moment réservée aux Pixel 10, mais Google prévoit déjà de « l’étendre à davantage d’appareils Android » et il aurait même trouvé un allié de taille pour cela : Qualcomm.

Si l’on s’interrogeait sur le fait que la marque à la pomme croquée pourrait tenter de mettre des bâtons dans les roues de Google, il semble que la firme de Mountain View n’ait pas besoin d’Apple pour ça. En effet, la mise à jour de l’extension Quick Share n’a pas fait qu’activer la compatibilité AirDrop. Selon plusieurs propriétaires de Pixel 10, elle s’accompagne d’un bug Wi-Fi assez agaçant.

Quick Share : la compatibilité avec AirDrop provoque un bug Wi-Fi des plus agaçants

Plusieurs utilisateurs ayant installé la mise à jour de l’extension Quick Share qui active la compatibilité AirDrop ont signalé que, dès qu’ils ouvrent simplement le menu Quick Share, leur smartphone se déconnecte du Wi-Fi – c’est-à-dire alors même qu’ils n’ont pas encore tenté d’envoyer ou de recevoir un fichier. Selon nos confrères d’Android Authority, au moins un propriétaire de Pixel 10 concerné par ce bug ennuyeux a indiqué que sa liste de réseaux Wi-Fi devenait « complètement vide » lorsqu’il consultait le menu Wi-Fi alors que Quick Share était ouvert. Il semble néanmoins que tous les utilisateurs ne subissent pas ce bug étrange.

Quoi qu’il en soit, à la suite de ces signalements, les différents services de Google se sont renvoyés la balle. Alors que certains utilisateurs ont signalé le problème sur le forum d’aide Pixel Phone, un expert produit a clôturé le fil de discussion et a orienté les propriétaires de Pixel 10 vers le Google Issue Tracker. Parallèlement, ceux qui s’étaient adressés à l’Issue Tracker se sont vus renvoyés vers le forum d’aide Pixel Phone, tandis qu’un représentant Google a marqué le problème comme « ne sera pas corrigé (obsolète) ».

Nos confrères ont contacté Google à propos de ce bug et sur le déploiement potentiel d’un correctif, mais ils n’ont, pour le moment, reçu aucune réponse. En attendant une solution définitive, certains utilisateurs ont précisé que désinstaller la mise à jour de l’extension Quick Share leur avait permis de résoudre ce bug Wi-Fi – mais ce n’est évidemment pas optimal puisque vous perdez la compatibilité avec AirDrop.