AirDrop : votre smartphone Android pourrait bientôt en profiter grâce à Qualcomm, adieu l’exclusivité iPhone et Pixel 10

Google a annoncé avoir rendu sa fonctionnalité Quick Share compatible avec l’AirDrop d’Apple. Cette fonctionnalité reste cependant exclusive aux Pixel 10, pour le moment. Si la firme de Mountain View prévoit d’étendre cette compatibilité accrue à d’autres appareils Android, un autre acteur entre dans la danse : Qualcomm.

Google vient d’opérer un véritable tour de force en brisant la barrière entre iOS et Android. La semaine dernière, le géant de la tech a annoncé sur son blog officiel que sa fonctionnalité Quick Share était désormais compatible avec la technologie équivalente d’Apple : AirDrop. Si l’on peut s’interroger sur la riposte d’Apple – qui, semble-t-il, a été mis devant le fait accompli –, Google, lui, paraît confiant.

Si cette compatibilité accrue entre les deux systèmes de partage de fichiers est pour le moment réservée aux Pixel 10, la firme de Mountain View déclaré : « Nous avons hâte d'améliorer l'expérience et de l'étendre à davantage d'appareils Android. » Et un autre acteur pourrait bien rejoindre le projet : Qualcomm.

Qualcomm veut étendre la compatibilité AirDrop-Quick Share aux smartphones Android équipés de puces Snapdragon

Google, via son compte Android sur X (ex-Twitter), a partagé la nouvelle de cette interopérabilité entre AirDrop et Quick Share. C’est alors que Qualcomm, avec son compte Snapdragon, a cité ce tweet afin d’y répondre. Le concepteur de puce a ainsi déclaré : « Nous avons hâte que les gens puissent utiliser cette fonctionnalité une fois qu'elle sera activée sur Snapdragon dans un avenir proche. »

Can't wait for people to use this once enabled on Snapdragon in the near future. https://t.co/IUvT23p5pq — Snapdragon (@Snapdragon) November 21, 2025

Pour le moment, on ignore s’il existe un partenariat avec Google pour activer cette nouvelle compatibilité, mais aussi comment Qualcomm entend déployer cette prise en charge sur les smartphones Android dotés de puces Snapdragon, ou quels sont les modèles qui seront concernés.

Toutefois, une collaboration Google-Qualcomm ne serait pas étonnante : la firme de Mountain View a déclaré, comme le rappellent nos confrères d’Android Authority, qu’elle « travaillerait avec ses partenaires industriels pour rendre la connexion et la communication entre plateformes sécurisées et fluides pour tous les utilisateurs ». Une chose est sûre, avec la participation de Qualcomm au projet, ce sont de nombreux autres smartphones Android qui deviendraient compatibles.

En brisant les barrières, Google a créé un pont que s’empressent déjà d’emprunter d’autres constructeurs, tels que Nothing. Le fabricant prépare actuellement l’intégration de cette fonctionnalité à ses téléphones.