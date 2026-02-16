Les départs massifs de Discord mettent à genoux cette plateforme concurrente

Discord traverse une nouvelle zone de turbulences. L’annonce d’une vérification d’âge mondiale pousse de nombreux utilisateurs à quitter la plateforme. Leur arrivée massive sur une alternative provoque déjà des ralentissements et des crashs.

Discord vérification age
Depuis plusieurs semaines, Discord fait face à une contestation croissante. La plateforme a annoncé la mise en place d’un système de vérification d’âge pour accéder à certains contenus sensibles. Cette mesure, déjà déployée au Royaume-Uni en raison de l’Online Safety Act, doit être étendue à l’ensemble des utilisateurs dans le monde dès le mois de mars. Pour vérifier leur majorité, certains membres devront envoyer un selfie vidéo ou une pièce d’identité.

La communication de l’entreprise a rapidement suscité la méfiance. Discord affirmait que les selfies vidéo seraient traités directement sur l’appareil. Or, les conditions d’utilisation mentionnent l’intervention d’un prestataire externe chargé de traiter les données biométriques. Celles-ci pourraient être conservées jusqu’à sept jours. Après une fuite de données en 2025, cette précision a ravivé les inquiétudes autour de la confidentialité. Sur Reddit et X, des appels à quitter la plateforme et à annuler les abonnements Nitro se multiplient.

Stoat rencontre des problèmes de capacité après l’exode d’utilisateurs de Discord

L’exode d’utilisateurs de Discord provoque déjà des effets visibles sur les plateformes concurrentes. De nombreux membres migrent vers Stoat, une alternative anciennement appelée Revolt. Selon Destructoid, l’afflux est si important que le service rencontre désormais des problèmes de capacité. Sa page de statut indique que les performances sont dégradées en raison d’un nombre d’inscriptions supérieur aux prévisions. Des ralentissements et des interruptions temporaires ont été signalés ces derniers jours.

Stoat reprend une interface proche de celle de Discord, avec des serveurs, des salons textuels et vocaux. La plateforme propose aussi des thèmes et des options de personnalisation gratuits. En revanche, certaines fonctions comme le partage d’écran restent absentes. Malgré ces limites, l’arrivée massive de nouveaux membres met déjà son infrastructure à rude épreuve.

Discord, de son côté, ne montre aucun signe de recul sur la vérification d’âge mondiale. Si les départs se poursuivent au même rythme, la concurrence pourrait donc continuer à absorber une partie de ses utilisateurs mécontents.


