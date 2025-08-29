Quick Share se refait une beauté pour rendre vos transferts de fichiers plus pratiques

Google renouvelle son application de partage Quick Share avec un design plus clair. Le transfert de fichiers gagne en simplicité et en rapidité grâce à deux nouveaux boutons. Cette mise à jour rend l’outil vraiment plus lisible et évite les erreurs d’envois.

Le partage de fichiers fait désormais partie des usages incontournables du numérique. Qu’il s’agisse de transférer des photos, de la musique ou des documents, chacun recherche une solution simple et rapide. Pour répondre à ce besoin, Google a développé Quick Share, capable d’envoyer des fichiers à d’autres smartphones Android, mais aussi à des ordinateurs Windows et à des Chromebooks. L’application reçoit d’ailleurs régulièrement des améliorations, comme la possibilité introduite récemment de poursuivre un transfert même si la connexion entre deux appareils est interrompue.

Après une phase de test observée au printemps, Google commence à diffuser une refonte complète de Quick Share. Comme l’a rapporté Android Authority, la nouvelle interface apparaît déjà sur certains smartphones, même si elle n’est pas encore visible partout. Cela laisse penser à un déploiement progressif. L’objectif est de rendre l’application de partage plus claire, avec deux modes séparés : Envoyer et Recevoir, chacun accessible via des boutons situés en bas de l’écran.

Quick Share sépare l’envoi et la réception de fichiers dans une interface repensée

En ouvrant Quick Share depuis les paramètres ou le panneau de réglages rapides, l’application s’affiche désormais par défaut en mode Recevoir. Cette page met en avant le nom de l’appareil et peut afficher la photo de profil de l’utilisateur, ce qui facilite l’identification lors d’un transfert. Les demandes d’envoi reçues apparaissent directement sur cet écran, sans passer par les anciens menus de configuration. Cette présentation réduit aussi les erreurs de sélection, car l’utilisateur voit immédiatement à quel appareil il est connecté.

Le mode Envoyer gagne également en efficacité grâce à un sélecteur de fichiers intégré. Il est possible de choisir plusieurs documents, images ou vidéos en même temps, avec un aperçu visuel pour les contenus multimédias. Cette approche réduit le nombre d’étapes nécessaires et rend l’application plus intuitive. Si la refonte est pour l’instant limitée à un petit nombre d’utilisateurs, elle devrait s’étendre progressivement à l’ensemble des smartphones Android compatibles au cours des prochaines semaines. Les transferts de photos et de vidéos prennent ainsi moins de temps à préparer, ce qui rapproche Quick Share du confort d’AirDrop sur iPhone.