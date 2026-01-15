Qilive Q50US251B : vite, cette TV 4K UHD de 50 pouces passe à 199 € pendant les soldes !

Trouver une bonne TV à prix accessible est un vrai défi. Mais pendant les soldes, certaines pépites passent à prix cassé. C’est le cas de la Qilive Q50US251B qui voit son prix fondre à 199,99€ au lieu de 279,99€ ! C’est un excellent prix pour ce modèle 4K UHD !

Vous souhaiter acheter une nouvelle TV et votre budget est limité ? Avec les soldes, de nombreux modèles passent à petit prix, c’est donc le bon moment pour vous équiper sans vous ruiner.

Auchan propose actuellement sa TV Qilive Q50US251B à prix sacrifié. Habituellement en vente à 279,99€ dans sa version avec un écran de 50 pouces, ce modèle passe à 199 € seulement pendant les soldes. C’est un excellent prix pour cette smart TV qui profite d’une résolution Ultra HD 4K !

Quelles sont les caractéristiques de la Qilive Q50US251B

Créée en 2013 par Auchan, la marque Qilive a pour but de rendre les appareils électroménagers et les produits high-tech accessibles à tous. Et pour cela, on retrouve dans le catalogue des modèles à bas prix sans pour autant faire de sacrifice sur les caractéristiques.

Ainsi, malgré son petit prix, la Qilive Q50US251B est une TV qui ne manque pas d’atouts, à commencer par la taille de son écran de 50 pouces, soit une diagonale de 127 cm. La dalle 4K Ultra HD profite d’une résolution de 3840 x 2160 pixels et d’un taux de rafraichissement de 60 Hz. Vous bénéficiez ainsi d’une expérience immersive et fluide avec des images aux couleurs riches, contrastées et détaillées.

Grâce au WiFi, cette TV connectée vous donne accès à vos différentes applications de streaming comme Netflix, YouTube, Prime Video ou encore Disney+ pour regarder vos séries préférées en toute simplicité.

À seulement 199,99 €, la Qilive Q50US251B a un rapport qualité-prix très intéressant. Si vous souhaiter acheter une nouvelle TV sans trop dépenser, c'est le modèle qu'il vous faut !