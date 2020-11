PS5 et Xbox Series X : les prix s’envolent sur eBay et LeBonCoin

La PS5 et la Xbox Series X sont en rupture de stock. Sans surprise, des internautes peu scrupuleux cherchent à profiter de la pénurie en revendant les consoles à des prix élevés sur eBay ou sur LeBonCoin. Les tarifs affichés dépassent largement les 800€.

Disponible sur le marché depuis le 10 novembre dernier, la Xbox Series X/S s'est écoulée à plus d'un million d'exemplaires dans le monde. Face à la demande importante, Microsoft s'attend à des ruptures de stock régulières jusqu'en avril 2021. Attendue ce jeudi 19 novembre, mais déjà proposée à la précommande, la PS5 est elle aussi introuvable. Aux dernières nouvelles, Amazon commercialisera cependant un stock limité de PS5 au lancement en France.

Comme le rapportent nos confrères de BFM TV, de nombreux internautes souhaitent profiter des ruptures de stock en revendant les consoles à prix d'or sur des sites d'enchères et de petites annonces. Sur eBay, LeBonCoin ou encore 2èmeMain, on trouve des dizaines de Xbox Series X dont la boîte n'a pas encore été ouverte. Des vendeurs proposent aussi les précommandes de la PS5. Concrètement, ils s'engagent à envoyer la console dès qu'ils la recevront.

Sur le même sujet : attention, des centaines d’arnaques promettent des PS5 à prix cassé !

Des PS5 et des Xbox Series X à plus de 1000€

Sur eBay, on trouve des dizaines de PS5 vendues à plus de 800€. Certaines enchères ont même passé la barre des 1000 euros. Pour gonfler leur prix, les vendeurs n'hésitent pas à promettre des livraisons rapides en 24h, ou une réception avant le week-end. Même son de cloche sur LeBonCoin, où le prix moyen oscille autour des 900€, et sur 2èmeMain, le site belge de vente entre particuliers. Sur la plateforme belge, les prix tournent d'ailleurs autour des 1100€.

Au vu des prix affichés, on pourrait croire que ces annonces ne séduisent pas les acheteurs. Il n'en est rien. Il y a quelques semaines, une PS5 a été vendue à 25000 dollars. Pour rappel, Sony commercialise la PS5 Digital Edition à 399,99 €. La version standard avec un lecteur de disques est tarifée 499,99€.

La situation est la même du coté des Xbox Series X. Proposée à 499 euros, la console de salon est vendue entre 600 et 1200€ sur eBay. Sur LeBonCoin et 2èmeMain, les prix tournent autour des 750€. On vous invite évidement à patienter jusqu'à ce que Sony et Microsoft propose un nouveau stock de consoles aux revendeurs.

Source : BFM TV