Cyberpunk 2077 permettra de créer le personnage qui vous ressemble à la perfection

Cyberpunk 2077 sera doté d'un éditeur de personnage permettant de personnaliser très finement votre apparence. Outre des options plus inclusives permettant par exemple de choisir un sexe différent de son genre, tout les aspects de l'apparence, jusqu'aux dents, pourront être changés.

L'info a été repérée sur via un post du subreddit dédié à Cyberpunk 2077. Un utilisateur, u/Aspergius, explique : “Selon la page Facebook allemande de CP2077 on pourra changer nos dents et même la longueur de nos ongles dans l'éditeur de personnages”. Avant de montrer une capture d'écran du post de CD Projekt Red sur la déclinaison allemande du réseau social.

Le texte peut se traduire ainsi : “Saviez-vous que notre éditeur de personnages permet de choisir le sexe indépendamment des caractéristiques de genre ? Au passage, vous pouvez également choisir la longueur de vos ongles ou sélectionner votre style de dents. Selon nous, la liberté des joueurs ne s'arrête pas au gameplay, elle existe dans le jeu jusqu'à la conception de votre personnage”, explique la page de Cyberpunk 2077 Allemagne.

Cyberpunk 2077 sera doté d'un éditeur de personnages particulièrement avancé

Bien sûr, Cyberpunk 2077 est un jeu est à la première personne, il est donc vraisemblable que vous remarquerez davantage la personnalisation de vos ongles, ou de votre genre, plutôt que celle de votre dentition par exemple. Néanmoins, votre look complet apparaîtra assurément lors des séquences cinématiques, et autres moments de l'intrigue auxquels votre personnage prendra part.

Bien sûr on imagine que parmi les looks de dentition on retrouvera des options comme des dents en argent, en or, voire d'autres types futuristes liés à l'univers du jeu. De même que pour les autres options de personnalisation. Des surprises sont donc à venir. Mais il faudra évidemment encore un peu prendre son mal en patience, vu que la sortie de Cyberpunk 2077 a de nouveau été décalée au 10 décembre 2020.

Certains dans le fil Reddit affirment qu'ils sont prêts à passer jusqu'à quelques heures avant de pouvoir jouer, simplement pour créer un personnage qui corresponde au plus près possible à leur image. Pour notre part, on a tellement attendu Cyberpunk 2077 qu'on risque d'opter pour un look aléatoire dans un premier temps, histoire de pouvoir plonger encore plus vite dans l'univers du jeu.

Source : Reddit