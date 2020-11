Cyberpunk 2077 demandera 70 Go d’espace sur votre PS4

Cyberpunk 2077 arrive le 10 décembre prochain et les dernières infos commencent à tomber sur le jeu de CD Projekt. Un utilisateur de Reddit s’est en effet procuré la boîte du titre sur PS4 et nous livre quelques détails intéressants, comme l’espace nécessaire à avoir sur votre console.

Cyberpunk 2077 devait sortir le 19 novembre… soit aujourd’hui. Le jeu a été décalé au 10 décembre prochain malgré son statut « Gold ». L’utilisateur de Reddit Mikeymorphin a réussi à se procurer une boîte PS4 du titre et il peut ainsi livrer des détails intéressants.

La première chose à retenir, c’est que le jeu nécessite 70 Go d’espace minimum nécessaire sur votre console. Minimum, car le titre de CD Projekt pourrait grossir au fil des mises à jour, surtout qu’il pourrait accueillir un mode multijoueur dans les prochaines années, ainsi que des extensions.

Cet espace nécessaire est similaire à ce qui sera demandé sur PC. Cependant, on note que sur PS4, le jeu sera livré non pas avec un mais deux blu-ray si vous l’achetez en version physique. Cela signifie qu’il y aura un disque d’installation ainsi qu’un disque pour lancer le jeu, de la même manière que Red Dead Redemption 2.

Un jeu cross-gen

On remarque que la boîte du jeu, en édition standard, ne comprendra pas seulement les deux disques, mais également un petit livret explicatif sur l’univers du jeu, des autocollants et des cartes postales. On peut aussi voir qu’une carte papier de Night City sera fournie. Là encore, cela rappelle les productions Rockstar. Sympathique.

Cyberpunk 2077 sortira sur PC, sur PS4 et sur Xbox One. Notons que grâce à la rétrocompatibilité, il sera possible d’y jouer à la fois sur Xbox Series X (et Series S) ainsi que sur PS5. Comme sur d’autres titres, on peut s’attendre à un gros patch sur PS5 qui permettra de profiter de Cyberpunk 2077 en 4K/60 FPS sur votre console flambant neuve. Mais il faudra attendre le 10 décembre pour en avoir le cœur net. Le bout du chemin est enfin à portée de main, puisque huit ans après son annonce, le jeu de CD Projekt sortira sur nos consoles et PC.