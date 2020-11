PS5 : attention, des centaines d’arnaques promettent des consoles à prix cassé !

Les joueurs à la recherche d'une PS5 sont pris pour cible par des pirates. D'après Kaspersky, des centaines d'arnaques apparues en ligne au cours des dernières semaines promettent des consoles à prix cassé pour piéger les internautes. Leur objectif ? Voler les données personnelles de leurs victimes et récupérer les coordonnées bancaires.

La PS5 sortira sur le marché ce 19 novembre 2020. Depuis le 17 septembre 2020, il est possible de précommander les consoles chez la plupart des revendeurs. Malheureusement, les PS5 se sont rapidement retrouvées en rupture de stock face à l'importante demande. Conscient de la pagaille des précommandes, Sony s'est engagé à fournir davantage de PS5 pour le lancement du 19 novembre. Aux dernières nouvelles, des PS5 seront donc disponibles ce jour là chez Fnac, Cdiscount, Auchan et Leclerc.

D'après une enquête menée par Kaspersky, des pirates et des escrocs profitent de l'engouement suscité par les PS5 pour piéger les internautes. Au cours du mois d'octobre, alors que la console était en rupture de stock partout, les chercheurs de Kaspersky ont identifié plus de 130 arnaques promettant des PS5 sur la toile. “Les hameçonneurs et les escrocs sont de plus en plus intéressés par l'intérêt autour de la PS5” met en garde Kaspersky.

Des sites de phishing piègent les internautes à la recherche d'une PS5

“Ces sites offrent principalement aux visiteurs la possibilité de pré-commander la PlayStation 5 en effectuant un prépaiement ou en laissant des informations personnelles. Certaines pages Web proposaient même d’acheter la console à un prix inférieur au prix de vente officiel” explique Kaspersky dans son rapport. Ces sites de phishing permettent aux pirates de récupérer les données personnelles de leurs victimes. Ces données sont alors revendues à prix d'or sur des marchés noirs du dark web, comme Silk Road notamment. Parfois, les escrocs collectent aussi les coordonnées bancaires des internautes. Avec ces données en main, ils peuvent vider votre compte en banque.

Dans ces conditions, Kaspersky conseille aux internautes de rester prudent. “Nous souhaitons rappeler aux utilisateurs que si quelque chose sur Internet semble trop beau pour être vrai, il s'agit probablement d'une arnaque” résume Tatyana Sidorina, experte en sécurité informatique. Pour éviter de tomber dans un piège, Kaspersky invite à les joueurs à précommander leur console sur un site connu et vérifié, et d'éviter “de cliquer sur des liens provenant d'e-mails ou de messages suspects sur les réseaux sociaux”. Vous voilà prévenus.