Xbox Series X et Series S : plus de 1,2 million de consoles ont déjà été vendues

Les nouvelles Xbox Series, la X et la S, ont été lancées le 10 novembre dernier. Leur lancement aurait été une réussite, selon VGChartz, qui indique que Microsoft a déjà vendu plus de 1,2 million de machines à travers le monde. Sans surprise, c’est la Xbox Series X qui séduit le plus les joueurs.

N’appelez plus la Xbox Series X « console next-gen ». Elle est maintenant sortie, ce qui en fait une console de génération actuelle. Son lancement, qui a eu lieu le 10 novembre, se serait plutôt bien passé, selon VGChartz, qui livre ses estimations.

Microsoft avait assuré ne pas donner de chiffres concernant les ventes de sa console. La firme de Redmond s’intéresse en effet plus aux abonnés Game Pass plutôt qu’aux consoles écoulées. Pourtant, les premiers chiffres restent un bon indicateur, et ils sont plutôt bons. Depuis le 10 novembre, Microsoft aurait en effet écoulé entre 1,2 million et 1,4 million de consoles à travers le monde. Un excellent démarrage.

VGChartz précise que c’est la Xbox Series X qui a pour le moment séduit les gamers, puisqu’elle représenterait presque trois quarts des ventes avec des ventes, estimées entre 800 000 et 925 000 consoles. La Xbox Series S aurait elle séduite entre 400 000 et 475 000 joueurs.

Les Etats-Unis, terres de la Xbox

Le marché américain a toujours été le plus important pour Microsoft et ses consoles. Les choses ne semblent pas changer sur ce point, puisque la totalité des consoles vendues dans le monde, entre 670 000 et 780 000 unités ont été achetées aux Etats-Unis. L’Europe a également été séduite par les machines, puisqu’entre 340 000 et 400 000 unités ont été vendues sur le vieux continent.

Un démarrage en fanfare pour une console qui doit s’installer dans la durée. Microsoft ne mise en effet pas tout sur sa machine, qui n’est qu’un terminal parmi d’autres (PC, xCloud) pour jouer à ses exclusivités via le Game Pass. A titre de comparaison, la Xbox One, qui a été un échec relatif, s’est vendue à 48 millions d’exemplaires depuis 2013. La Xbox 360, la plus populaire du constructeur, s’est vendue à 85 millions d’exemplaires.

Notons que Sony, le concurrent direct de Microsoft sur ce segment, a sorti sa PS5 aux Etats-Unis le 12 novembre. La sortie Européenne est prévue pour le 19 novembre. Nous n’avons pas encore de chiffres de ventes pour cette dernière.

