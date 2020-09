PS5 : la console est déjà en vente sur eBay pour 25 000 dollars !

La PS5 est déjà disponible à l'achat sur eBay, le site d'enchères en ligne. Bien décidé à tirer profit des ruptures de stock, un internaute a en effet décidé de vendre la console next gen qu'il vient juste de précommander. Les enchères ont rapidement atteint les 25 000 dollars !

Ce 17 septembre, Sony a finalement ouvert les précommandes des PS5. Sans surprise, les deux consoles se sont rapidement retrouvées en rupture de stock. Sur Amazon, il n'aura fallu que quelques minutes pour que les deux variantes soient indisponibles. En France, les PlayStation 5 sont aussi en rupture de stock sur Auchan, Boulanger, Cdiscount et la Fnac.

PS5 : les prix s'emballent sur eBay suite aux ruptures de stock

Evidemment, des internautes se sont rués sur l'occasion pour se faire un peu d'argent. Sur eBay, des dizaines d'annonces pour des PS5 sont rapidement apparues. Le plus souvent, les consoles sont vendues à leur prix initial, soit 399€ ou 499€. Dans certains cas, les prix grimpent à plus de 1000 euros. Sur certaines annonces, les enchères s'emballent. Actuellement, on trouve ainsi une PS5 avec lecteur de disques à plus de 5000€ en provenance d'Allemagne. La situation est similaire pour les GeForce RTX 3080 de Nvidia. En rupture de stock, les cartes graphiques se sont retrouvés en vente sur eBay à plus de 1200 dollars.

Comme le rapportent nos confrères de Cnet, une annonce a même atteint les 25 000 dollars sur eBay ! Au départ, le vendeur avait proposé la console à 800 dollars, soit déjà 300 dollars au dessus du prix de vente conseillé. Dans l'annonce, l'internaute explique avoir précommandé la PS5 lors de l'ouverture. Dès la réception, il promet d'expédier la machine à l'acheteur le plus offrant.

Evidemment, ce type d'annonces est en infraction avec le règlement imposé par eBay. Si le site autorise les vendeurs à proposer un article qu'ils ne possèdent pas encore, eBay exige par contre que l'article soit livré dans les 30 jours après l'achat. Impossible pour les revendeurs de livrer l'article dans les temps : Sony n'expédiera en effet les premières unités que le 19 novembre 2020.

Contacté par Cnet, un porte parole d'eBay assure que “nos équipes sont au courant du problème et vont prendre les mesures appropriées”. D'ailleurs, de nombreuses annonces sont progressivement effacées de la plateforme. Si vous n'avez pas pu précommander votre console, on vous conseille sagement d'attendre la sortie des PlayStation 5 dans les magasins.

