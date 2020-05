PS5 : voici la liste des 38 jeux next-gen à venir sur la console

La PS5 commence à dévoiler son futur catalogue. Le magazine britannique Playstation Magazine vient de révéler une liste de 38 jeux next-gen à venir sur la nouvelle console de Sony. Si certains titres sont d’ores et déjà bien connus des joueurs, d’autres créent la surprise, à l’instar de Path of Exile 2.

Ce n’est plus qu’une question de temps avant d’enfin découvrir la PS5. Sony présentera la Playstation 5 le 4 juin 2020 lors d’une conférence spéciale. Ce sera l’occasion qui sait de voir la machine bien évidemment, mais également de voir la manette DualSense en action et on l’espère des séquences de gameplay. De son côté, Microsoft a une nette longueur d’avance.

Le constructeur américain a profité d’un Inside Xbox le 7 mai pour présenter Assassin’s Creed Valhalla, Vampire Bloodines 2, Chorus et d’autres jeux à venir sur la Xbox Series X. Tandis que chez Sony, on attends toujours. Or, il s’avère que le magazine britannique Playstation Magazine vient de révéler une liste de 38 next-gen à venir sur la Playstation 5, au lancement en fin d’année 2020 et plus tard (2021 ou date de sortie indéterminée).

Des jeux indés et des grosses productions

Si l’on retrouve des titres communs aux deux consoles comme Assassin’s Creed Valhalla, on trouve également dans cette liste des jeux dont on avait franchement plus de nouvelles depuis un moment. Et ce n’est pas pour nous déplaire. Voici la liste complète de ces 38 titres next-gen :

Madden 21 : l’incontournable jeu de football américain fera son retour sur PS5 au lancement

: l’incontournable jeu de football américain fera son retour sur PS5 au lancement A Rat’s Quest – The Way Back Home : découvrez le monde dans la peau d’un rat dans ce jeu de plateforme-aventure. Prévu en 2021

: découvrez le monde dans la peau d’un rat dans ce jeu de plateforme-aventure. Prévu en 2021 Assassin’s Creed Valhalla : le nouvel opus de la saga Ubisoft se tourne vers les contrées viking. Disponible au lancement

: le nouvel opus de la saga Ubisoft se tourne vers les contrées viking. Disponible au lancement Battlefield 6 : le FPS de Dice reviendra sur PS5 en 2021 avec pour fond la guerre du Vietnam qui sait ? Prévu en 2021

Chorus : Un shooter spatial ultra nerveux en 4K et 60 FPS. Sortie prévue en 2021

Cygni – All Guns Blazing : un stick-shooter explosif développé par des anciens de chez Pixar. Date indéterminée

: un stick-shooter explosif développé par des anciens de chez Pixar. Date indéterminée Dauntless : Ce jeu de chasse aux monstres en free-to-play débarquera aussi sur PS5. Peut-être l’occasion pour l’éditeur du titre Epic Games de tester l’Unreal Engine 5

: Ce jeu de chasse aux monstres en free-to-play débarquera aussi sur PS5. Peut-être l’occasion pour l’éditeur du titre Epic Games de tester l’Unreal Engine 5 Dirt 5 : le retour du roi des jeux de rallye. Disponible au lancement

: le retour du roi des jeux de rallye. Disponible au lancement Dragon Age 4 : le célèbre RPG de Bioware fera son retour sur PS5 après six ans d’absence. Date indéterminée

: le célèbre RPG de Bioware fera son retour sur PS5 après six ans d’absence. Date indéterminée Dying Light 2 : Le jeu de parkour/action/RPG spécialisé dans l’extermination de zombies sortira bien sur PS5, malgré un report de sortie. Sortie en 2021

: Le jeu de parkour/action/RPG spécialisé dans l’extermination de zombies sortira bien sur PS5, malgré un report de sortie. Sortie en 2021 FIFA 21 : la célèbre simulation de foot fera son entrée sur console nouvelle génération dès le lancement

: la célèbre simulation de foot fera son entrée sur console nouvelle génération dès le lancement GodFall : L’un des premiers jeu PS5 officiellement révélés sera disponible au lancement

Gods & Monster : un open-world cartoonesque en Grèce Antique signé Ubisoft Québec. Sortie en 2021

: un open-world cartoonesque en Grèce Antique signé Ubisoft Québec. Sortie en 2021 Gothic Remake : la refonte d’un classique du jeu de rôle, qui a notamment inspiré un certain The Witcher. Date indéterminée

: la refonte d’un classique du jeu de rôle, qui a notamment inspiré un certain The Witcher. Date indéterminée MicroMan : dans la peau d’une petite souris, survivez dans un monde sauvage et extrêmement dangereux. Disponible en 2021

: dans la peau d’une petite souris, survivez dans un monde sauvage et extrêmement dangereux. Disponible en 2021 Moonray : un jeu dans la lignée des Dark Souls à l’esthétique assez unique.

: un jeu dans la lignée des Dark Souls à l’esthétique assez unique. NHL 21 : le jeu de hockey sur glace profitera du Ray-tracing. Disponible au lancement

: le jeu de hockey sur glace profitera du Ray-tracing. Disponible au lancement Nth^0 Infinity Reborn : Un RPG au tour par tour prometteur. Février 202

: Un RPG au tour par tour prometteur. Février 202 Observer System Redux : la suite de ce superbe jeu d’enquête cyberpunk débarquera en 4K 60 FPS. Disponible au lancement

OutRiders : Un jeu de tir futuriste jouable en coopération. Disponible au lancement

: Un jeu de tir futuriste jouable en coopération. Disponible au lancement Path Of Exile 2 : la suite attendue de ce Diablo-like disponible en free-to-play. Sortie en 2021

: la suite attendue de ce Diablo-like disponible en free-to-play. Sortie en 2021 PsyHotel : Gérez les affaires de votre hôtel et tuez les clients indésirables. Date indéterminée

: Gérez les affaires de votre hôtel et tuez les clients indésirables. Date indéterminée Quantum Error : Quand Doom rencontre Control, cela donne un FPS ultra violent avec une touche de paranormal. Disponible au lancement

: Quand Doom rencontre Control, cela donne un FPS ultra violent avec une touche de paranormal. Disponible au lancement Rainbow Six Quarantine : le jeu de tir compétitif d’Ubisoft Rainbow Six Siege sauce zombie. Prévu en 2021

: le jeu de tir compétitif d’Ubisoft Rainbow Six Siege sauce zombie. Prévu en 2021 Rainbow Six Siege : l’un des jeux les plus pratiqués en esport continuera sa carrière sur PS5 en 4K 60 FPS. Disponible au lancement

On note ensuite pêle-mêle Sniper Elite 5, Scarlet Nexus, Soulborn, Starfield, Le Seigneur des anneaux : Gollum, Les Sims 5, Ultimate Fishing Simulator 2, Vampire : The Masquerade – Bloodlines 2, Warframe, Watch Dogs Legion, WRC 9 et le très attendu The Elder Scrolls 6.

Source : Playstation Magazine