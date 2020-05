PS5 : c’est officiel, Sony confirme une conférence pour le 4 juin 2020

Une conférence spéciale PS5 vient d’être confirmée pour le 4 juin 2020. Difficile de savoir si Sony y dévoilera les premiers visuels de la machine. Une fois est certaine, ce sera l’occasion de découvrir les jeux prévus au lancement de la console, avec des bandes-annonces et démonstrations pour faire monter la pression.

Toutes les sources s’accordaient depuis quelques jours sur la une conférence PS5 le 4 juin 2020. À travers un teaser publié il y a juste quelques minutes sur le compte Twitter officiel de PlayStation, Sony vient de confirmer l’événement à ladite date. « Préparez-vous à découvrir le futur du gaming », l’accroche est bien trouvée pour faire monter la hype à quelques jours de la conférence qui, comme tous les autres depuis quelques semaines, devrait être virtuelle.

Elle démarrera le 4 juin à 22h, heure française et durera « un peu plus d’une heure ». Vous y découvrirez « un premier aperçu des jeux auxquels vous jouerez au lancement de la PlayStation 5 », a déclaré Jim Ryan, PDG de Sony Interactive Entertainment.

Nous l’espérons vivement, mais pour l’heure rien n’est moins sûr. Au vu des informations dévoilées par Sony, la conférence portera avant tout sur les jeux de la console. Après la présentation de la fiche technique complète de la PS5 et de sa manette DualSense, on s’attendait également à enfin découvrir à quoi ressemble la console début juin à travers ses premières images officielles.

Cela reste tout à fait possible. Même si Sony n’y fait pas référence, la firme pourrait nous réserver une belle surprise. Toutefois, plusieurs autres événements sont prévus pour les semaines à venir. « Cette conférence fait partie de notre série d’événements sur la PS5. Rassurez-vous, après la présentation de la semaine prochaine, nous aurons encore beaucoup de choses à partager avec vous », explique Ryan Jim Ryan, cité par The Verge.

Microsoft de son côté a dévoilé le design de la Xbox Series X depuis 6 mois, puis sa fiche technique complète. La console n’a désormais plus aucun secret. Sony quant à lui a choisi de faire languir les fans. Mais le moment tant attendu est sans doute enfin arrivé. Rendez-vous le 4 juin pour savoir ce qu’il en retourne.

Join us Thursday, June 4 at 1:00pm Pacific time for a look at the future of gaming on PlayStation 5: https://t.co/Yr8fafcOVd #PS5 pic.twitter.com/F0yBbDmOtC

— PlayStation (@PlayStation) May 29, 2020