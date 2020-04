Assassin’s Creed Valhalla arrive sur Xbox Series X et PS5 en 2020, découvrez le trailer

Ubisoft a présenté officiellement les premières informations sur le prochain opus de sa série Assassin’s Creed. Sous-titré Valhalla et mettant en scène des vikings, il arrivera en 2020, à Noël, sur PC et consoles de salon. Les prochaines consoles, PS5 et Xbox Series X, seront servies. Mais les précédentes ne seront pas oubliées pour autant.

Ubisoft a annoncé, il y a quelques jours, que le prochain épisode de la série Assassin’s Creed serait révélé. Chose promise, chose due, l’éditeur français a levé le voile sur Assassin’s Creed Valhalla, confirmant au passage les nombreuses rumeurs qui circulaient à son sujet. En effet, ces dernières affirmaient que cet opus permettrait de jouer le rôle d’un Viking, ce guerrier féroce des mers du Nord. Retrouvez en fin de cet article le premier trailer qui vous donnera certainement, comme à nous, l’eau à la bouche.

Ce nouvel opus aura le privilège d’être l’un des premiers titres à paraître sur Xbox Series X et PlayStation 5. Mais les joueurs des consoles de salon actuelles de Sony et Microsoft ne seront pas abandonnés. Comme Assassin’s Creed III et IV, Valhalla sera un épisode de transition technologique entre les générations. L’éditeur ne précise pas si les différences ne concerneront que la qualité des graphismes ou si certains contenus seront exclusifs à certaines consoles.

Valhalla est aussi prévu sur Stadia (confirmant les bonnes relations entre Ubisoft et Google), Epic Game Store et sur la boutique Ubisoft Store. Pas de Steam, donc, pour le moment. Cet opus est développé par Ubisoft Montréal à qui nous devons Assassin’s Creed IV Black Flag et Assassin’s Creed Origins.

Un degré de personnalisation jamais offert jusqu’à présent

Valhalla place le joueur dans la peau d’un Viking du nom d’Eivor, chef d’un clan viking au cours du IXe siècle. Pour la survie de celui-ci, Eivor part à la conquête de terres plus fertiles situées dans le royaume d’Angleterre, dont le roi ne voit évidemment pas cette arrivée d’un bon oeil. Comme toujours, Valhalla proposera un gameplay en monde ouvert avec différents types de mission. La gestion du clan et du village fera partie des nouveautés. Les joueurs pourront également choisir si Eivor est un homme ou une femme. Ils pourront également personnaliser l’apparence d’Eivor avec des tatouages, des coiffures et des peintures de guerre.

Le jeu se déclinera en version classique, Gold (avec le season pass), Ultimate (season pass et éléments de personnalisation) et Collector (avec de nombreux objets, comme une statuette du personnage principal). Les joueurs qui précommanderont Valhalla auront le droit à une mission supplémentaire dès le lancement du jeu, mission qui sera ensuite déployée auprès des autres joueurs dans un second temps (certainement dans le cadre du season pass).

Avec l’âge des Vikings, Ubisoft continue donc d’étoffer le gameplay de sa série après la troisième croisade, la renaissance italienne, la révolution américaine, la période trouble de la piraterie dans les Caraïbes, la Révolution française, l’époque victorienne britannique, ainsi que l’Égypte des pharaons et la Grèce antique dans les deux derniers épisodes, Origins et Odyssey, pour ne citer que les principaux épisodes.