PS5 : Sony prépare les fans à un prix plus élevé que la Xbox Series X

Dans un interview le PDG de Sony Interactive Entertainment Jim Ryan revient sur le défi du lancement de la PS5 dans le contexte inédit de la pandémie de coronavirus. Tout en préparant les fans de la console à un prix plus élevé que celui de la Xbox Series X.

La PS5 sera-t-elle plus chère que la Xbox Series X ? C’est ce que semble dire le PDG de Sony Interactive Entertainment Jim Ryan au détour d’une interview sur le site GamesIndustry.biz. La première info, c’est que Jim Ryan confirme que la console sera lancée d’ici fin 2020 comme prévu. Ce qui ne signifie pas que la firme ne vit pas de plein fouet l’impact du coronavirus. Sony a dû notamment boucler les dernières étapes de la production sans pouvoir dépêcher des ingénieurs sur place. Et le développement de l’interface a dû se terminer en télétravail, entre autres contre-temps.

PS5 : la « meilleure console possible » aura un prix élevé

Mais ce sont surtout les mots choisis par Jim Ryan autour de la crise qui font réagir. Il explique : « l’histoire récente nous a montré que je leu vidéo est l’un des passe-temps, et l’un des domaines qui réussit le mieux dans les périodes difficiles. C’est assez logique, les gens n’ont pas les moyens de sortir et ils restent chez eux. Maintenant, qui sait comment cette récession va se dérouler, à quel point elle sera profonde et combien de temps elle va durer. Il se pourrait que les calques historiques, les modèles qui ont fonctionné par le passé ne fonctionnent désormais plus ».

Jim Ryan donne alors son interprétation de ce que cela implique sur la propension des fans à acheter la PlayStation 5 : « je pense que la meilleure solution est de proposer la meilleure console que nous pouvons. Je ne veux pas nécessairement dire un prix plus bas. La valeur est une combinaison de nombreuses choses. Dans notre domaine cela veut dire des jeux, le nombre de jeux, leur profondeur, l’étendue du catalogue, la qualité des jeux, leur prix… toutes ces choses et comment elles vont profiter de l’ensemble de fonctionnalités de la plateforme ».

Jim Ryan semble ainsi dire en creux que sa stratégie est de présenter une meilleure console que la Xbox Series X, et que cette dernière ne serait pas nécessairement moins chère. Et Jim Ryan de glisser un peu plus loin qu’il faut s’attendre aussi à des jeux un peu plus chers : « Je pense que grâce à la technologie qui rend les graphiques plus intéressants et réalistes, les jeux auront besoin d’un peu plus de travail et de budget. Donc oui, nous pensons qu’il y aura probablement une hausse des budgets de développement ».

Il tempère néanmoins : « nous n’anticipons pas une hausse massive des coûts, et c’est pourquoi nous souhaitons faire davantage et plus vite que jusqu’alors, de sorte que l’on puisse fournir [aux développeurs et studios, ndlr] une base d’utilisateurs fertile qu’ils puissent monétiser ». Vous pouvez consulter l’intégralité de cette interview en suivant le lien en fin d’article.

Source : GamesIndustry.biz