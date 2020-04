Battlefield : un nouvel opus en 2021 sur PS5, Xbox Series X et PC

Un tout nouveau Battlefield verra le jour en 2021 sur PS5 et Xbox Series X, les futures consoles de nouvelle génération. Electronics Arts vient d’officialiser la nouvelle, et c’est à nouveau le studio Dice qui sera aux manettes de cet opus next-gen.

La nouvelle génération approche doucement mais sûrement. Alors que Microsoft a récemment promis que les jeux next-gen seraient bientôt dévoilés, Electronics Arts emboite le pas de la firme de Redmond et annonce le lancement d’un nouveau Battlefield en 2021. Cet opus inédit sortira sur Xbox Series, PS5 et PC. L’éditeur n’a pas donné de précision quant à des potentielles versions current-gen PS4 et Xbox One.

D’après Electronics Arts, le jeu devrait sortir entre avril et décembre 2021. Traditionnellement, les Battlefield sortent en fin novembre, tout juste avant les fêtes de fin d’année. Une période généralement chargée en sorties vidéoludiques, qui voit souvent les triple AAA s’affronter, Battlefield et Call of Duty en tête. On retrouvera aux manettes de ce Battlefield 2021 le studio suédois DICE, fondateur de la saga avec Battlefield 1942 sorti en juin 2002 (déjà !).

L’annonce d’Electronics Arts tombe pile au moment où DICE vient d’annoncer la fin du suivi de deux titres encore très fréquentés par les joueurs : StarWars Battlefront 2 et Battlefield V. Alors que le premier vient de recevoir son ultime mise à jour avec l’implémentation de la carte Skarif (issue du film Rogue One), le second doit encore accueillir une dernière MAJ en juin, avec une nouvelle map désertique à la clé.

« Alors que la vision du studio pour StarWars Battlefront 2 est maintenant complète avec la mise à jour de The Battle Of Scarif de cette semaine, les serveurs, les défis en jeu, les événements récurrents et l’assistance au jeu continueront à vivre avec les joueurs et les communautés… À plus long terme, le studio se concentre sur l’avenir de Battlefield que nous apporterons aux joueurs en 2021″, déclarait EA dans un communiqué sur son site officiel.

Bien évidemment, EA ou DICE n’ont donné aucun détail sur le titre. Après avoir retranscrit les horreurs de la première et de la seconde Guerre mondiale, DICE a le champ libre pour revenir soit à des conflits modernes, comme la Guerre du Vietnam ou la Guerre du Golf, ou bien se tourner vers quelque chose de futuriste à l’instar ce qui avait été fait sur Battlefield 2142. Et vous quel époque attendez-vous pour ce Battlefield 2021 ? Dites-le nous dans les commentaires.