Xbox Series X : Assassin’s Creed Valhalla, Vampire Bloodines 2, Chorus, Microsoft dévoile la première liste de jeux

La Xbox Series X a enfin dévoilé ses premiers jeux lors d’une conférence virtuelle tenue par Microsoft le jeudi 7 mai. Beaucoup d’entre eux impressionnent par leurs graphismes.

La Xbox Series X a présenté ses premiers jeux lors de la conférence du 7 mai, comme promis. Beaucoup de titres qui seront exclusifs à la console et aussi nombre de nouvelles licences ! Bright Memory Infinite, Chorus, Scorn ou encore The Medium sont des noms à retenir, car nous risquons de beaucoup les voir dans les prochains mois.

À noter que certains de ces jeux sortiront sur la Xbox Series X, mais également sur la Xbox One via le système Smart Delivery. C’est le cas d’Assassin’s Creed Valhalla, par exemple.

Bright Memory Infinite

Le premier jeu présenté lors de la conférence est un jeu chinois : Bright Memory Infinite. Ce FPS nerveux prendra place dans un univers mêlant un Japon mi-médiéval, mi-futuriste. Cette courte vidéo nous a permis de voir le ray-tracing sur la Xbox Series X

DIRT 5

Des voitures, du fun et du soleil, voici ce que propose DIRT 5, le cinquième volet de la célèbre licence.

Scorn

Jusqu’à la dernière seconde de la bande-annonce, nous avons cru à un jeu Alien. Il s’agit en réalité de Scorn, un projet encore mystérieux qui s’inspire de la célèbre saga.

Chorus

Ce jeu de vaisseau semble ultra nerveux et son univers nous intrigue. Cependant, il a été avare en informations et il faudra attendre un peu pour en voir plus.

Vampire The Masquerade : Bloodlines 2

Suite du mythique Vampire The Masquerade : Bloodlines (2004), ce deuxième volet nous permettra d’incarner un vampire dans les rues sombres de Seattle. Un jeu déjà annoncé il y a longtemps et extrêmement attendu par les fans de jeu de rôle.

Call of the Sea

Call of the Sea nous propulsera sur une île mystérieuse pour tenter de retrouver notre mari disparu dans une expédition. Il s’agira d’un jeu narratif avec des énigmes.

The Ascent

Ce hack and slash futuriste impressionne par ses graphismes. Il permettra, seul ou à plusieurs, de tuer du monstre par centaine dans un univers cyberpunk.

The Medium

Ce jeu d’horreur se déroulera en Russie et est pour l’instant très mystérieux. Grosse inspiration Silent Hill assumée pour ce titre qui ne s’en cache d’ailleurs pas, puisqu’il a embauché le compositeur de la célèbre licence.

Scarlet Nexus

Ce jeu ravira les fans de mangas par son design. Il n’a pas été avare en phases de jeu, puisque nous avons pu voir des phases d’action très nerveuses.

Second Extinction

Les dinosaures sont de retour sur Terre et c’est à vous de les exterminer ! Tout seul ou à plusieurs, il faudra jouer du fusil pour renvoyer ces bestioles d’où elles viennent.

Yakuza : Like a Dragon

La série Yakuza a pour habitude de nous plonger dans le monde de la pègre japonaise. Ce nouveau volet sera fidèle à ses prédécesseurs, mais proposera une nouvelle dimension aussi fantastique qu’absurde.

Assassin’s Creed Valhalla

Chose promise, chose due ! Microsoft a dévoilé les premières séquences de jeu d’Assassin’s Creed Valhalla. Comme prévu, le joueur devra quitter sa terre natale de Scandinavie pour aller piller les villes saxonnes de Grande-Bretagne. Nous avons aperçu des phases en bateau, comme dans les précédents jeux, mais également des batailles à grande échelle !