PS5 : une IA adaptera la musique des jeux en temps réel pour maximiser l’immersion

La PS5 de Sony pourrait analyser les comportements du joueur afin d’adapter la musique en pleine partie. Une façon de maximiser l’immersion. C’est du moins ce que suggère un brevet déposé par la firme japonaise qui chercherait à révolutionner les bandes-sonores dans le jeu vidéo.

La musique de jeu vidéo pourrait-elle s’adapter à nos comportements dans le futur ? C’est en tout cas ce que suggère ce nouveau brevet déposé par Sony et repéré par Game Rant. S’il ne mentionne pas spécifiquement la nouvelle console PS5, on peut facilement imaginer qu’elle pourrait être utilisée à ces fins. Le brevet, nommé « Dynamic Music Creation in Gaming » propose tout simplement d’adapter la tonalité des musiques en jeu et leur rythme selon le comportement du joueur. Il s’agit de faire évoluer les changements scriptées que nous connaissons déjà.

Ce brevet induit que les compositeurs devront créer des leitmotivs adaptés à chaque situation, environnement ou personnage. L’IA de Sony analysera donc tous ces motifs musicaux ainsi que les activités du joueur. Le but sera alors de lui proposer des musiques adaptées à son rythme. Prenons un exemple concret : si le joueur s’arrête un long moment pour regarder le paysage, le rythme de la musique ralentira progressivement pour accélérer de nouveau s’il commence à courir. Une musique réconfortante pourrait être jouée si un PNJ amical est croisé et une mélodie au rythme plus soutenu en cas de phase d’action. Une technique déjà utilisée dans tous les jeux, mais de manière scriptée.

Susciter l’émotion

Le but n’est pas seulement de s’adapter aux mouvements du joueur, mais de créer une émotion grâce à l’IA. Sony pourrait également sortir des sentiers battus. En effet, la société indique que mettre une musique lancinante plutôt que rythmée dans les phases stressantes pourrait avoir un effet « plus intéressant ». Cette nouvelle méthode permettrait également d’analyser les comportements des joueurs et d’améliorer les musiques entendues à tel ou tel moment pour les prochaines parties.

Il faut signaler qu’il ne s’agit ici que d’un brevet. Si Sony réfléchit à ce sujet, cela ne signifie pas pour autant que cette technologie sera mise en place dans la PS5. Cela induirait le fait que les compositeurs de jeu vidéo changent leurs méthodes de travail. Il faut également que les développeurs se mettent à la page. Une mise en place compliquée pour l’apparition de la technologie telle quelle dès la sortie de la console.

L’analyse des comportements du joueur au centre des préoccupations

Ce brevet n’est pas le seul qui a été déposé par la société japonaise. Il y a peu, un autre, misant lui aussi sur l’interactivité, avait fait son apparition. Ce dernier évoquait une IA qui analyserait le comportement du joueur pour l’aider à gérer son temps. Ainsi, il serait théoriquement possible de voir combien de temps prendrait la quête suivante à réaliser. De même, ce même brevet pourrait aider le joueur s’il est en difficulté. Si les deux dépôts n’ont rien à voir, on constate tout de même que l’interactivité et l’analyse des comportements en jeu sont au centre des préoccupations de Sony.

Cet aspect pourrait être au cœur du fonctionnement de la PS5. Si nous connaissons déjà beaucoup de détails techniques de la console, tout ce qui concerne l’expérience utilisateur est pour le moment bien mystérieux. Sony pourrait tenir une conférence la semaine prochaine pour nous en dire plus. En plus de cet aspect, le constructeur pourrait dévoiler le design de la console, son écosystème, mais également les premiers jeux.

La PS5 est prévue pour sortir à la fin de l’année 2020 à un prix encore inconnu. En attendant, la PS4 a encore de quoi encore occuper les joueurs, avec The Last of Us 2 prévu pour le 19 juin ainsi que Ghost of Tsushima, qui sortira lui en juillet.

Source : Gamerant