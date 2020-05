Ghost of Tsushima est le dernier gros jeu de la PS4. Le titre mettra en scène un samouraï dans un Japon médiéval. Histoire, gameplay, date de sortie, créateurs, voici un petit dossier pour tout savoir le futur hit de la console.

Ghost of Tsushima est bientôt là. Après trois ans d’attente, le dernier gros jeu de la PlayStation va très prochainement arriver dans les magasins. Dans ce dossier, nous allons vous livrer tout ce que nous savons sur le titre très attendu qui veut rendre hommage aux vieux films de samouraïs.

Qu’est-ce que Ghost of Tsushima ?

Ghost of Tsushima a été présenté en octobre 2017, via une bande-annonce diffusée à la Paris Games Week. Si le jeu avait alors intrigué, il n’en avait pas montré assez pour réellement susciter plus qu’un vague intérêt. Il ne laissait qu’espérer qu’un digne successeur à la saga Tenchu, mais tout le monde attendait alors d’en voir plus.

Ce fût le cas à l’E3 2018 où Sony a sorti l’artillerie lourde avec une première vidéo de gameplay. Le jeu se présente alors comme un monde ouvert et montre ses premières phases de combat et d’infiltration. L’ambiance mélange onirisme d’un Japon médiéval fantasmé et esthétisme d’un film de samouraïs. La formule séduit tout de suite. Mais c’est surtout graphiquement que le jeu met une claque, à tel point que certains imaginent un jeu prévu pour la PS5, non la PS4. Toutefois, il s’agit là d’une phase de gameplay pensée pour l’E3, et donc largement améliorée de ce côté-là pour appâter le chaland. Plus de nouvelles du jeu jusqu’en mars 2020, ou une bande-annonce centrée sur l’histoire a été dévoilée. Elle évoque l’invasion mongole de 1274 et de la quête du héros pour défendre sa patrie.

La dernière vidéo en date est une longue séquence de gameplay présentée par Sony le 14 mai 2020. Au contraire de la séquence de 2018, celle-ci se veut plus en phase avec ce que nous verrons sur nos consoles. Cela reste beau et impressionnant. Elle nous montre également la manière dont nous pourront explorer l’île de Tsushima, le terrain de jeu, et aussi des phases de combat et d’infiltration.

Quand sortira-t-il, à quel prix ?

Le titre sortira sur PS4 le 17 juillet 2020 à un prix habituel de 70 euros. Une version collector est bien évidemment prévue. Elle contiendra le jeu (dans un boîtier Steelbook), une carte en tissu, une bannière de guerre, un artbook, un masque ainsi que divers objets en jeu, comme une apparence pour le héros et des thèmes dynamiques pour la PS4. Une édition vendue 180 euros.

Sur quelle plate-forme va-t-il sortir ?

Ghost of Tsushima est une exclusivité Sony prévue pour la PS4. Inutile donc d’espérer voir débarquer le titre sur Xbox One ou Xbox Series X. Une version PC n’est également pas à l’ordre du jour. Il sera optimisé pour la PS4 Pro, et sera donc en 4K sur les téléviseurs compatibles. Néanmoins, il sera tout à fait possible d’y jouer sur une PS4 classique. Pas d’inquiétude à avoir là-dessus.

Pour le moment, on ne sait pas si le jeu sera disponible sur PS5. Sony souhaite pousser la rétrocompatibilité sur sa nouvelle console, mais rien n’a pour l’instant été annoncé officiellement.

Qui développe Ghost of Tsushima ?

Ghost of Tsushima est développé par Sucker Punh Productions. Ce studio, partenaire de longue date de Sony, n’en est pas à son coup d’essai. En effet, c’est à lui que nous devons deux sagas bien connues du catalogue PlayStation, à savoir Sly Racoon et inFamous. Sly Racoon est très vite devenu culte sur PlayStation 2, notamment grâce à sa direction artistique originale. La série inFamous a moins marqué, ce qui n’a pas empêché ses jeux d’obtenir de bonnes critiques et de bien se vendre.

Quelle est l’histoire de Ghost of Tsushima ?

Ghost of Tsushima se déroule en 1274. Le joueur y incarne un rônin qui lutte contre l’invasion mongole. Un peu de contexte : à la fin du XIIIe siècle, Kubilaï Khan (petit fils de Gengis) est maître d’un empire qui s’étend de l’Europe de l’est jusqu’en Corée. Sa soif de conquête lui pousse à tenter d’envahir Japon, pas encore unifié. Il met alors en place une force d’invasion composée de 4000 navires (la plus grande de l’histoire après celle du débarquement de 1944) et lance l’offensive.

Très rapidement, il prend Tsushima, petite île située pile entre la Corée et le Japon, pour en faire une base arrière. C’est précisément ici que se déroule le jeu. Dans la peau de Jin le samouraï, le joueur doit tout faire pour repousser les mongols hors de son foyer. Pour cela, il doit se transformer en ombre, en fantôme (qui donne son titre en jeu) pour susciter la peur chez ses ennemis. Une sorte de Batman au Japon médiéval, en somme. Sucker Punch précise que le jeu est bien « historique », puisqu’aucun élément surnaturel ou magique ne est présent.

Pour l’anecdote, Kubilaï Khan n’arriva jamais à conquérir le Japon. Sa flotte, fût prise dans une tempête et complètement détruite. Une deuxième invasion fût tentée sept ans plus tard, mais là encore, la flotte échoua pour la même raison. Voyant que le sort s’acharnait sur lui, le grand Khan abandonna l’idée de conquérir l’archipel. L’impact économique fût si désastreux pour l’empire qu’il mit fin à son expansion.

A quoi ressemble le gameplay ?

N’y allons pas par quatre chemins : Ghost of Tsushima est un simili Assassin’s Creed au Japon. Une séquence de jeu de vingt minutes a été présentée le 14 mai 2020 et dedans, le titre reprend tous les codes des jeux solos en monde ouvert de ces dernières années. Points à explorer, ressources à ramasser pour l’artisanat, grandes étendues à parcourir à cheval ou à pied… tout y est.

Sucker Punch a toutefois voulu se montrer original sur l’exploration du terrain de jeu. Pas de gros indicateurs pour se repérer, par exemple, puisqu’il faudra observer le sens du vent. Ce dernier soufflera toujours en direction de l’objectif. Autre exemple, les points d’intérêt ne sont pas signalés sur la carte, mais des animaux, comme des renards, pourront vous y conduire si vous les suivez.

Les phases d’infiltration paraissent également très sages, avec des assassinats silencieux, l’utilisation de gadgets ou d’un grappin. Quiconque a déjà joué à un jeu moderne sera en terrain connu, encore une fois. Nous pouvons le voir à travers la séquence dévoilée le 14 mai, ou le joueur doit infiltrer et brûler un navire mongol. Rien de nouveau sous le soleil levant, de ce côté.

Ce sont les phases de combats qui promettent un peu de nouveautés, avec l’obligation de tuer ses ennemis avec un seul coup de katana, et ce grâce à différentes postures à adopter pendant les duels. Notons qu’il faudra changer régulièrement la tenue de notre personnage selon la situation pour être le plus efficace possible. Aucun rônin sérieux n’entamerait une phase d’infiltration avec une armure lourde aussi bruyante que rigide.

Les artistes dans l’âme pourront s’amuser sur le mode photo du jeu, qui permettra énormément de possibilités. Dernier point important, le titre veut rendre hommage aux films de samouraïs des années 1950, comme ceux de Kurosawa, avec un filtre optionnel en noir et blanc. De même, il sera possible de mettre les voix en japonais pour une immersion totale.

Ghost of Tsushima promet beaucoup et pourrait égayer l’été 2020 des gamers. Ce sera le tout dernier gros jeu exclu de la PS4. La PS5 arrive en fin d’année et Sony se concentrera sur cette nouvelle console. Notons que la machine japonaise accueillera un autre grand jeu d’envergure le 19 juin prochain : le très attendu The Last of Us 2.

Nous mettrons bien évidemment ce dossier à jour si Ghost of Tsushima nous livre de nouvelles infos.