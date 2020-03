PS5 : Sony dévoile enfin toutes les caractéristiques techniques de sa console

Sony vient de dévoiler la fiche technique complète de la PS5 au cours de sa conférence très attendue. Sa console NextGen promet sacré bond en avant en matière de performances. Son GPU personnalisé basé sur l’architecture RDNA 2 d’AMD promet notamment une puissance de calcul brute de 10,28 TFLOPS. On fait le point sur toutes les caractéristiques.

Lors d’une conférence PS5 diffusée en direct aujourd’hui, Mark Cerny, l’architecte en chef chez PlayStation a présenté de long en large ce que les fans peuvent attendre de la console. Après plusieurs mois de spéculations, on connait enfin la fiche technique complète de la PlayStation 5. Pour commencer, Mark Ceny s’est longuement attardé sur le passage à un stockage SSD et l’énorme gain de performances qui en résulte.

Sony a pour cela conçu un contrôleur SSD maison avec une interface à 12 canaux. La firme promet un débit de transfert de plus de 5 Go/s avec un temps de chargement quasi instantané. En guide de comparaison, il faut 20 secondes à la PS4 pour charger 1 Go de donées là où la PlayStation 5 nécessitera moins d’une seconde pour charger 2 Go de données : o,27 seconde seulement pour être plus précis.

Le SSD permettra également une utilisation plus efficace de la mémoire RAM. Les temps de chargements seront d’autant plus réduits qu’il n’y aura pas besoin de charger énormément de données dans la RAM. Le système pourra le faire à partir du SSD en cas de besoin.

PlayStation 5 : un GPU AMD RDNA 2 d’une puissance de 10,28 TFLOPS

On le savait déjà, Sony s’appuiera à nouveau sur un APU AMD personnalisé. D’un côté, la PS5 dispose d’un CPU Zen 2 à 8 cœurs cadencé à 3,5 GHz . Le GPU en ce qui le concerne est basé sur l’architecture RDNA 2 qui est compatible avec le ray tracing. La puce graphique est constituée de 36 unités de calcul à 2.23 GHz (fréquence variable) et sera capable de délivrer une puissance de calcul brute de 10,28 10.28 TFLOPs, soit quasiment 2 de moins que la Xbox Series X et ses 12 TFLOPS.

L’ensemble est épaulé par une mémoire RAM GDDR6 de 16 Go avec une bande passante de 448 Go/s. Enfin, la PS5 dispose d’un slot libre pour accueillir des SSD NVMe pour compléter la capacité de stockage standard de 825 Go. Sony annonce également et la prise en charge des disques durs externes via un port USB. La PlayStation 5 est par ailleurs équipée d’un lecteur Blu-ray 4K pour accueillir les jeux en version physique.

Sony avait déjà annoncé pas mal de détails sur la PS5 qu’il vient de confirmer. La console sera techniquement possible de gérer des définitions jusqu’à 8K et permettra notamment de tourner des en 4K à 120 fps. Il est également question d’un système audio 3D pour un son immersif, de quoi permettre aux joueurs de communier totalement avec leurs jeux. En fin, la rétrocompatibilité avec la PS4 est également de la partie, tout comme un mode de faible consommation qui permettra d’économiser de l’énergie.